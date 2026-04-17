Alemania celebra el foro por la democracia de Sánchez y apuesta por el multilateralismo

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Berlín, 17 abr (EFE).- El Gobierno alemán celebró este viernes la convocatoria por parte del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, del Foro en Defensa de la Democracia, al que acudirán el sábado a Barcelona representantes de una cuarentena de Estados, y subrayó la apuesta de Alemania por el multilateralismo y la cooperación.

Para el vicecanciller y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, quien acudirá a la reunión en nombre del Gobierno alemán, «es importante, precisamente ahora, en tiempos de los conflictos actuales, enviar una señal clara a favor de un orden internacional basado en normas, del multilateralismo y de la cooperación», declaró en una rueda de prensa ordinaria el portavoz de esa cartera, Maximilian Kall.

«Apostamos por la cooperación en lugar de la confrontación, buscamos nuevas asociaciones comerciales, buscamos nuevas alianzas, en particular también con el Sur Global, y también para ello esta conferencia es un foro muy importante. En este sentido, agradecemos que Pedro Sánchez haya convocado» a esta reunión, añadió.

Kall afirmó que la asistencia del Gobierno alemán a esta conferencia «no es una señal en contra de nadie ni de nada», sino, sobre todo, reiteró, a favor de la cooperación, la colaboración internacional, el derecho internacional y el orden basado en normas, precisamente en estos tiempos en los que estos principios están siendo objeto de un ataque masivo».

Preguntado por las recientes desavenencias y diferencia de postura en temas como el conflicto en Gaza e Israel o la política exterior y de defensa, el portavoz se mostró convencido de que Alemania mantiene «una relación muy estrecha, muy colaborativa y amistosa con España dentro de la Unión Europea».

Klingbeil y Sánchez, miembros de partidos que pertenecen a la Internacional Socialista como líderes del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y el PSOE, respectivamente, mantienen una buena relación entre ellos, según Kall, pues ambos se conocen desde hace mucho tiempo, por lo que la participación en este foro se inscribe en esta buena cooperación. EFE

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