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Alemania fracasa en su intento por conseguir una banca en el Consejo de Seguridad de la ONU

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Alemania fracasó este miércoles por primera vez en ser elegida para el Consejo de Seguridad de la ONU, luego de que Portugal y Austria recibieran más votos para ocupar los dos bancas de Europa occidental a partir de 2027.

El Consejo de Seguridad de la ONU tiene 15 miembros: cinco permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido) y diez países elegidos para periodos de dos años, con escaños distribuidos entre diferentes regiones del mundo. 

En una votación secreta celebrada en la Asamblea Genera en Nueva York para definir los escaños europeos, tres países competían por dos escaños. Portugal y Austria recibieron 134 y 131 votos, respectivamente. 

Alemania, que ya ha ocupado un escaño en el Consejo de Seguridad en seis ocasiones y nunca había fracasado en su intento de entrar, sólo obtuvo 104 votos.

abd/ksb/mjf/mvl/mar

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