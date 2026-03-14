Alemania frenó su reducción de emisiones en 2025 pero mantiene sus objetivos para 2030

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Berlín, 14 mar (EFE).- Alemania frenó la reducción de sus emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero en 2025, al emitir un 0,1 % menos respecto a 2024, según el balance presentado este sábado por el ministro germano de Medio Ambiente y Protección Climática, Carsten Schneider, quien mantuvo los objetivos para 2030.

«Las perspectivas para el año 2025 presentan una imagen mixta. En varios sectores tenemos un estancamiento», reconoció Schneider en una rueda de prensa en Berlín junto al presidente de la Agencia Federal de Medio Ambiente (UBA), Dirk Messner.

«Los avances son demasiado pequeños y esto tiene muchos motivos», pues «2025 fue un año con poco viento y las centrales de gas tuvieron que activarse, el viento que hubo fue frío y hubo que calentar más», destacó Schneider.

En 2025, el total de emisiones de gases de efecto invernadero de Alemania sumaron 648,9 millones de toneladas, tras un año en el que los sectores de transporte y de los edificios aumentaron sus emisiones, mientras que apenas se redujeron en el ámbito energético.

El sector de la energía redujo sus emisiones en 0,3 % en 2025 respecto al año anterior, mientras que en la industria la reducción fue del 3,8 % en los pasados doce meses por culpa de la debilidad económica del país, según los datos de la UBA.

En 2025, la economía alemana creció un 0,2 % después de vivir dos años consecutivos de recesión.

En el ámbito del transporte, el aumento de las emisiones fue del 1,5 %, hasta los 146 millones de toneladas, al tiempo que en el sector de los edificios vio crecer su liberación de gases un 3,4 % en 2025 respecto a 2024.

Sin embargo, según destacó Messner, los objetivos relativos a emisiones para 2025 fueron respetados y, hasta 2030, las medidas en vigor llevarán a una reducción de 62,2 %.

Una reducción del 65 % para 2030

Para respetar el objetivo para 2030, año en que las emisiones según los objetivos de Alemania han de ser un 65 % menos que los gases liberados en 1990, el país centroeuropeo tendrá que reducir una media de 42 millones de toneladas al año.

«El objetivo del 65 % está cerca, y eso en una situación con turbulentos desafíos internacionales», destacó Messner, quien puso de relieve que el país aún tendrá que realizar esfuerzos.

Schneider también se mostró confiado en que Alemania logre sus objetivos climáticos y destacó que en 2025, respecto a 1990, la mayor economía de Europa y la tercera a nivel mundial ha conseguido reducir sus emisiones en un 48 %, según los datos de su ministerio.

En este sentido, Schneider subrayó el potencial de las energías renovables en Alemania, especialmente en el actual momento geopolítico, marcado por la guerra de Rusia contra Ucrania y los bombardeos de Estados Unidos e Israel y los ataques de Teherán en represalia contra una decena de países de Oriente Medio.

Las energías renovables son, según el ministro alemán, «energías de seguridad» pues permiten ganar independencia de importaciones de petróleo y gas.

Esperanza en renovables, coches eléctricos y bombas de calor

En 2025, las energías renovables representaron un 55 % en la producción energética, un porcentaje ligeramente superior al de 2024 (54,4 %), un resultado a considerar junto a la ampliación de las líneas eléctricas -ampliadas en 2.000 kilómetros el año pasado-, y el aumento del uso del coche eléctrico, según Schneider.

«En 2025, uno de cada cinco coches matriculados era eléctrico, un 45 % más que en el año anterior», destacó Schneider.

El ministro también celebró que el número de los puntos de carga para vehículos eléctricos se haya doblado en Alemania y que las bombas de calor fueran en los pasados doce meses el sistema de calefacción más vendido.

En 2025, en Alemania se vendieron 299.000 bombas de calor, un 55 % más que el año pasado, y, en los edificios de nueva construcción, tres cuartos de las unidades utilizaron este sistema de calefacción. EFE

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