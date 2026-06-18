Alemania pide una hoja de ruta para la retirada de compromisos de EEUU que no cree lagunas

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Bruselas, 18 jun (EFE).- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, pidió este jueves una «hoja de ruta» para la desvinculación anunciada por Estados Unidos de algunos de sus compromisos de defensa de la OTAN, a fin de que los aliados europeos tengan tiempo para reponerlos y que no se creen «peligrosas lagunas» de capacidades.

«Se trata de una hoja de ruta, de una forma coordinada de actuar. El reto más importante es evitar peligrosas lagunas de capacidad provocadas por la retirada de algo y la imposibilidad de sustituirlo para compensar esa carencia por el momento», indicó Pistorius en rueda de prensa al término de una reunión del grupo de contacto de países en apoyo de Ucrania.

Esa cita se celebró en la sede de la Alianza Atlántica después de un encuentro de ministros de Defensa de la OTAN, en la que el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, anunció que su país va a iniciar una revisión de su postura militar y de sus bases en Europa con el objetivo de que los aliados europeos asuman más responsabilidades en la defensa de su territorio.

«De esto es de lo que estamos hablando con nuestros aliados estadounidenses. Se trata de contar con una hoja de ruta. De acuerdo con la retirada, sabemos que ellos hacen más en la región indopacífica y sabemos que tenemos que hacer más por nuestra disuasión y defensa convencionales», justificó Pistorius.

Pero dejó claro que ese cambio «lleva tiempo» y que «hay que reconocer que todos en Europa, e incluso en Estados Unidos, nos enfrentamos a un reto en lo que respecta a las capacidades de producción de la industria de defensa en nuestros países».

Así, alertó de que, «aunque dispusiéramos de la mayor cantidad de dinero, no podríamos lograr en solo un par de meses o un año lo que otros podrían retirar», dijo, al tiempo que añadió que «no hay ningún anuncio concreto sobre la retirada de nada en los próximos meses».

Preguntado por la salida de 3.000 soldados estadounidenses anunciada previamente por Washington, el ministro germano apuntó que hoy «no hubo ningún anuncio concreto sobre la retirada de tropas o personal de Alemania, ni siquiera de Europa».

«Lo que hemos oído de nuevo esta mañana ha sido el anuncio de una revisión, una revisión que se llevará a cabo en los próximos seis meses, y hemos hablado de ello; creo que tampoco es ninguna sorpresa», indicó. EFE

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