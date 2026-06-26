Alemania se prepara para las altas temperaturas extremas del fin de semana

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Berlín, 26 jun (EFE).- Alemania se prepara para las temperaturas extremas del fin de semana, que superarán los 40 grados, con la cancelación de eventos al aire libre, restricciones en el acceso al agua y una carencia de aire acondicionado en infraestructuras como los hospitales.

La noche más cálida se ha registrado en la localidad de Bad Bergzabern, en la región de Renania-Palatinado, donde no bajó de los 26,2 grados, según el Servicio Meteorológico Alemán (DWD).

Esa misma temperatura se alcanzó la noche anterior en esta misma región, por lo que igualó el récord que ostentaba la montaña Weinbiet (Renania-Palatinado) en julio de 2019.

Según el DWD, se espera que esta noche se alcancen de 25 a 26 grados en el suroeste del país, en ciudades como Fráncfort, donde se pronostican temperaturas cercanas a los 40 grados para el sábado, con la posibilidad de alcanzar los 41 en zonas aisladas.

El domingo las temperaturas se intensificarán en el este del país, llegando a los 42 grados e incluso 43 grados en algunas localidades.

Desde el servicio meteorológico señalan que, hasta el momento, las regiones del oeste, suroeste y centrales del país han sido las más afectadas, pero en casi todo el país predomina un aire muy cálido y, en ocasiones, húmedo.

Una ola de calor larga y temprana

Se prevé la ola de calor continúe hasta principios de la próxima semana.

Con una duración estimada de aproximadamente 12 días, el actual periodo de alertas por calor figura entre los más largos desde la introducción del sistema de alertas por calor del DWD 2005.

Además, desde la creación de este sistema, el DWD nunca había registrado tan temprano en el año un período de alertas por calor de esta duración.

Un miembro de la Junta Ejecutiva del DWD para Clima y Medio Ambiente, Tobias Fuchs, categorizó este fenómeno de «excepcional, no solo por su duración y su inicio temprano en verano, sino también porque el estrés térmico es inusualmente alto para nosotros los humanos».

«Las olas de calor son cada vez más intensas y duran más. Debemos prepararnos para nuevos aumentos en el futuro», sentenció.

Cancelaciones y restricciones

Mientras, las cancelaciones de eventos y actividades programadas para el fin de semana continúan, entre ellos, las visitas de la cúpula del Bundestag o Cámara Baja del Parlamento alemán, una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad, que permanecerá cerrada por «motivos de seguridad».

En el país centroeuropeo hay una carencia de aire acondicionado en infraestructuras, ya que no está acostumbrado a enfrentarse a estas temperaturas, algo que se percibirá especialmente en los hospitales donde tan solo un tercio de estos cuentan con habitaciones climatizadas.

Además, algunos distritos alemanes están restringiendo el acceso al agua, desde la prohibición de extraer agua de ríos y lagos hasta regulaciones para pozos y sistemas de riego.

Regiones como Baden-Württemberg, Sajonia, Turingia, Sajonia-Anhalt y Brandeburgo han tomado medidas para combatir la sequía como la prohibición total de la extracción de agua de aguas superficiales hasta el cierre temporal de los sistemas de riego. EFE

agr/cae/jcg

(foto)(vídeo)