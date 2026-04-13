Alemania y Sudáfrica defienden el diálogo EEUU-Irán pese a la interrupción en Islamabad

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Berlín, 13 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, y su homólogo sudafricano, Ronald Ozzy Lamola, subrayaron este lunes la importancia de mantener el diálogo entre Estados Unidos e Irán, tras suspenderse sin acuerdo las conversaciones en Islamabad para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

«La interrupción de las conversaciones en Islamabad no significa que las negociaciones hayan llegado a su fin, sino que supongo que se reanudarán, aunque no sean en Islamabad», dijo Wadephul en una rueda de prensa junto a su homólogo sudafricano en Berlín.

El jefe de la diplomacia alemana hizo además un «llamamiento urgente a ambas partes para que sigan aprovechando» el alto el fuego de dos semanas, porque de ello dependen «los intereses de la comunidad internacional, de la región y de ambas partes».

Lamola, por su parte, destacó que en su país generó «mucha decepción» el fracaso de la iniciativa de Islamabad.

«Nos sentimos muy pero que muy decepcionados de que las negociaciones, que duraron 21 horas, hayan terminado de forma tan abrupta. En un conflicto de esta magnitud y naturaleza, se necesita tiempo», señaló el jefe de la diplomacia sudafricana.

«Creemos que las partes deben ser más pacientes, deben dejarse mutuamente más margen de maniobra para las negociaciones», agregó Lamola.

Wadephul y Lamola defendieron el papel del diálogo para resolver el conflicto en Oriente Medio tras mantener una reunión en la que ambos abordaron asuntos internacionales como la situación en Irán o la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, además de tratar las relaciones bilaterales.

Ambos ministros informaron de que sus países se disponían a intensificar la relación entre Berlín y Pretoria con la puesta en marcha de un plan de acción.

«Hemos decidido elevar nuestras relaciones a una asociación estratégica gracias al plan de acción conjunto», apuntó Wadephul, al hacer alusión a un documento que servirá para aumentar la cooperación germano-sudafricana.

El texto «abarca tanto el fortalecimiento del multilateralismo como la cooperación en materia de materias primas críticas o la eliminación de las barreras al comercio y a la inversión», precisó el ministro alemán.

Lamola indicó que el plan de acción se extiende sobre quince áreas que también incluyen la transformación verde en el país africano.

«Alemania ha concedido un nuevo préstamo climático en condiciones favorables por valor de 200 millones de euros en el marco de la asociación para una transición energética justa, con el fin de apoyar la aceleración continua de la inversión en energías verdes y renovables en Sudáfrica», dijo el sudafricano.

Lamola también destacó que su país recibirá 270 millones de euros de Alemania y la Unión Europea en el marco de la cooperación de su país con Europa en materia de hidrógeno verde. EFE

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