Alerta por humo en Florida y sigue sin control el incendio forestal en Everglades (EE.UU.)

2 minutos

Miami (EE.UU.), 25 feb (EFE).- Autoridades en Florida alertaron este miércoles del humo en carreteras y algunas zonas residenciales por el incendio forestal que sigue sin control desde la noche del lunes en los Everglades, una de las principales reservas naturales del sur de Estados Unidos.

El llamado Incendio Nacional (National Fire) ha quemado casi 5.500 hectáreas en la Reserva Nacional del Gran Ciprés, cerca del Refugio Nacional de la Pantera de Florida, según el mapa del Fire Enterprise Portal que muestra el Departamento estatal de Agricultura.

El área afectada, en el condado de Collier, es casi la mitad de la reportada el martes, cuando las llamas alcanzaban un estimado más de 10.000 hectáreas, pero los bomberos aún no han contenido parte del incendio, que amenaza a 100 viviendas.

La oficina en Miami del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en sus siglas en inglés) habló de «preocupación por una visibilidad reducida» en la carretera aledaña al siniestro, llamada Alligator Alley (callejón de los caimanes), al compartir imágenes de usuarios que muestran el avance del humo en el camino.

«Con vientos ligeros y una atmósfera estable, el humo denso podría quedar una vez más atrapado cerca del suelo, lo que podría resultar en peligrosas condiciones de conducción debido a la reducción de visibilidad en la cercanía del incendio», indicó el NWS en un aviso.

El Condado de Highlands, vecino de Collier, emitió una alerta por humo que advierte de que los residentes podrían afrontar condiciones brumosas y olor a quemado.

«Debido a los vientos cambiantes, se espera que el humo de este incendio se mueva hacia el norte y pueda empezar a afectar el condado de Highlands», notificó en un aviso.

El NWS ha previsto «condiciones climáticas de incendios de elevadas a críticas» en las llanuras del sur por las condiciones de sequía.

El fuego en los Everglades se produce en medio de las condiciones de sequía «severa» o «extrema» del sur de Florida, donde hay alerta por escasez de agua en ciudades como Miami, y decenas de condados, incluido Collier, han prohibido las fogatas por temor a incendios forestales.

En lo que va del año, Estados Unidos ya ha registrado cerca de 75 % más incendios forestales que en el mismo período de 2025, casi 7.000, de acuerdo con el National Interagency Fire Center del Gobierno estadounidense.

Los Everglades han ganado notoriedad por la apertura el año pasado del centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, que está a unos 64 kilómetros al sureste del origen del fuego. EFE

