Algunos aguaceros y sensación calurosa este viernes en el territorio dominicano

Santo Domingo, 8 ago (EFE).- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) anunció para este viernes, en horas matutinas, un cielo poco nuboso y de aspecto grisáceo, producto de partículas del polvo proveniente del Sahara y escasas precipitaciones, mientras advirtió de temperaturas calurosas durante la jornada.

Sin embargo, en horas de la tarde los efectos locales calentamiento diurno y orográfico, junto a una débil vaguada, provocarán aguaceros muy puntuales con posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento, especialmente en Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Juan, Elías Piña, Santiago Rodríguez y Dajabón.

Estas actividades estarán presentes hasta las primeras horas de la noche, de acuerdo con el Indomet. EFE

mf

