Alianza Lima, de la euforia en Sudamericana a la presión de no alejarse de Universitario

Lima, 24 jul (EFE).- Alianza Lima, exultante tras haberse clasificado para los octavos de final al eliminar al Gremio de Porto Alegre, deberá enfocarse ahora en el Torneo Clausura de Perú para remediar el tropiezo sufrido en la primera fecha, donde perdió por 2-0 ante Cusco.

El equipo blanquiazul, que dirige el técnico argentino Néstor Gorosito, cerrará la segunda fecha del Clausura en su estadio Alejandro Villanueva, donde recibirá al Alianza Atlético de Sullana, frente al que deberá sumar los primeros puntos en el torneo y así evitar distanciarse de Universitario, ganador del Apertura, que sí cumplió en la primera fecha al derrotar por 3-1 a Comerciantes Unidos.

Universitario, que tiene como técnico al uruguayo Jorge Fossati, visitará al Cienciano, equipo que sorprendió esta semana al anunciar la contratación del delantero Alejandro Hohberg para ocupar la vacante que dejó el mediapunta Christian Cueva, que se marchó al Emelec ecuatoriano.

Hohberg aceptó el reto de vestir la camiseta del Cienciano cuando había logrado asentarse en el Sport Boys del Callao, después de haber pasado previamente por Sporting Cristal, Universitario y Alianza Lima.

En el equipo crema puede reaparecer el delantero Álex Valera, que esta semana ha vuelto a entrenar con normalidad después de haberse recuperado de una lesión.

Universitario llegará a este duelo mientras sigue dirigiendo la marcha de su gerente administrativo, Jean Ferrari, bajo cuya administración la ‘U’ se proclamó campeón nacional en las dos últimas temporadas.

“Es algo que excede inclusive lo futbolístico, lo de un club. Estamos hablando de una entidad del Estado que es la que nombra al futuro administrador. A mí no me resbala todo esto. Me preocupa, quiero saber cómo se van a ir desarrollando los siguientes pasos porque es obvio” , comentó Fossati a periodistas.

“Yo soy un simple empleado que me contrató la administración que está saliendo. No me parece nada raro que, si viene una nueva administración, tengamos como mínimo que ponernos de acuerdo para seguir o no», añadió.

Mientras, el Sport Boys recibirá al Sporting Cristal, que se encuentra en pleno proceso de reestructuración tras la llegada del exfutbolista Julio César Uribe como director deportivo, lo que llevó a la salida de siete futbolistas de la entidad celeste.

Entre los jugadores que no seguirán en Cristal figuran los uruguayos Martín Cauteruccio y Franco Romero, junto a Jostin Alarcón, Jhilmar Lora, Misael Sosa, Leo Díaz y Gianfranco Chávez, quien aparentemente es objeto de interés de Alianza Lima para que integre su equipo.

– Programación de partidos de la segunda fecha del Torneo Clausura de Perú:

. Viernes 25 de julio: Sport Huancayo-Juan Pablo II y Binacional-UTC.

. Sábado 26 de julio: Alianza Universidad-Ayacucho, Atlético Grau-ADT, Sport Boys-Sporting Cristal y Cienciano-Universitario.

. Domingo 27 de julio: Melgar-Cusco, Comerciantes Unidos-Deportivo Garcilaso y Alianza Lima-Alianza Atlético. EFE

