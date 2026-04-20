Alianza Lima golea bajo la batuta de tres ecuatorianos y lidera con Chankas

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Lima, 19 abr (EFE).- Alianza Lima y Chankas lideran con 26 puntos el torneo Apertura peruano al cabo de la undécima jornada.

Alianza Lima, dirigido por Pablo Guede, vapuleó por 8-0 a Cusco, con un destacado desempeño de los ecuatorianos Eryc Castillo, Fernando Gaibor y Jairo Vélez.

Castillo aportó un triplete, Gaibor un doblete, y la exhibición en el estadio de Matute la completaron con sendos goles Vélez, Paolo Guerrero y el argentino Alan Cantero.

Chankas ganó el viernes por 2-0 al Atlético Grau con goles de los uruguayos Gonzalo Rizzo y Carlos Pimienta.

Cienciano del Cusco, tercer clasificado, venció por 2-1 a Moquegua con goles de Neri Bandiera y Carlos Garcés. Descontó Yorman Zapata.

Universitario, actual campeón, cayó este domingo ante Melgar de Arequipa por 2-1, pero se aferra con cuarto puesto con 18 unidades, una más que el club rojinegro.

Matías Zegarra y Jhonny Vidales marcaron por Melgar. Recortó distancias Jairo Concha.

Sporting Cristal ganó por 3-2 a UTC de Cajamarca con anotaciones del brasileño Felipe Vizeu, Luis Iberico y Maxloren Castro. Descontaron Abdiel Arroyo y Marcos Lliuya.

Sport Huancayo se impuso por 2-1 a Deportivo Garcilaso con goles de los argentinos Nahuel Luján y Franco Caballero, mientras que Christopher Olivares anotó para el club del Cusco.

Sport Boys ganó hoy con un gol de Hansell Riojas en su visita al Alianza Atlético.

La fecha se completó el sábado con el 2-2 idéntico entre Cajamarca y ADT, y Juan Pablo II College con Comerciantes Unidos. EFE

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