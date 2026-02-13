Alianza Lima rechaza expresiones racistas contra el ecuatoriano Eryc Castillo

2 minutos

Lima, 13 feb (EFE).- Alianza Lima expresó este viernes «su más enérgico rechazo» a las expresiones racistas lanzadas contra el delantero ecuatoriano Eryc Castillo por un periodista deportivo al comentar el penalti que falló el miércoles pasado contra el equipo paraguayo 2 de Mayo, que a la postre incidió para la eliminación del conjunto peruano de la Copa Libertadores.

Alianza señaló en un comunicado que las expresiones racistas fueron emitidas en el programa radial Exitosa Deportes, por el periodista Gonzalo Ñúñez, quien es muy conocido en Perú.

El club peruano remarcó que Núñez utilizó el color de la piel de Castillo «como argumento para descalificar su desempeño profesional».

«Este tipo de expresiones no solo vulneran la dignidad de nuestro futbolista, sino que atentan contra los valores fundamentales del deporte, que promueve el respeto, la igualdad y la inclusión», sostuvo.

Alianza Lima igualó 1-1 con 2 de Mayo el miércoles anterior en duelo de vuelta de la primera fase previa de la Copa Libertadores de 2026 y quedó por fuera de la competición, pues en el juego de ida cayó por la mínima diferencia.

Castillo falló la pena máxima a los 38 minutos del primer tiempo cuando el marcador estaba empatado 0-0.

El Alianza agregó no puede ni va a «permanecer en silencio frente a actos que perpetúan estereotipos y fomentan la discriminación».

Exigió, por ese motivo, «la rectificación pública e inmediata» de Núñez, «así como las disculpas correspondientes» al jugador «y a toda la comunidad que se ha visto afectada por estas inaceptables expresiones».

Las expresiones de Núñez también fueron rechazadas por el Ministerio de Cultura de Perú, que antes señaló en un comunicado que «constituyen una acto de discriminación étnico-racial, vulneran la dignidad humana, la identidad étnica y cultural afrodescendiente, así como el principio constitucional de igualdad y no discriminación».

Por ese motivo, anunció que su Procuraduría (Abogacía) informará a la Fiscalía «sobre los hechos acontecidos» para que se actúe de acuerdo con el código penal, «que sanciona los actos de discriminación e incitación a la discriminación».

El Ministerio también exhortó a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) a que evalúe los hechos e inicie el procedimiento de investigación y sanción previsto en el Pacto de Autorregulación y su código de ética. EFE

