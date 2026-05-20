Alianza opositora venezolana visitará Panamá con Machado, para trabajar en la «transición»

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Caracas, 19 may (EFE).- Una representación de la principal alianza opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), visitará Panamá junto con la líder antichavista y nobel de la paz, María Corina Machado, para trabajar en la «transición democrática» en su país, informó este martes la coalición.

«Estaremos en Panamá junto a la líder de las fuerzas democráticas, María Corina Machado, sosteniendo reuniones de trabajo para avanzar en el objetivo común de lograr una transición democrática a través de un proceso electoral», anunció la PUD en la red social X.

Machado visitará Panamá entre el 22 y el 25 de mayo para reunirse con los migrantes venezolanos, así como con el presidente de la nación centroamericana, José Raúl Mulino, y el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, según una reciente publicación del exgobernador del estado Bolívar Andrés Velásquez.

La PUD dijo que participará en el «emotivo encuentro con la diáspora venezolana, cuyo compromiso y lucha siguen siendo fundamentales para el futuro» de la nación suramericana.

«La unidad requiere del encuentro constante entre sus partes para fortalecerse y avanzar hacia la transición democrática», expresó la plataforma.

La agenda de Machado, de acuerdo con la publicación de Velásquez, empezará formalmente el sábado, 23 de mayo, con un encuentro con la comunidad venezolana para «analizar la situación» del país petrolero.

Al día siguiente, se reunirá con miembros de la oposición venezolana y el lunes, su último día en Panamá, tendrá un encuentro «de alto nivel» con Mulino y Martínez-Acha.

La líder opositora se encuentra fuera de Venezuela desde el pasado diciembre, cuando viajó a Noruega para asistir a la ceremonia del Premio Nobel de Paz, tras permanecer casi un año en la clandestinidad y así evitar ser arrestada por las autoridades, que la han acusado de ser violenta y de pedir una invasión militar.

El pasado 4 de mayo, Machado reiteró que piensa regresar a su país, aunque reconoció que teme por su vida, durante su participación en la Conferencia Global 2026 organizada por el Instituto Milken en Los Ángeles (California, EE.UU.). EFE

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