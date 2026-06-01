Alianza para las vacunas aprueba fondos para desarrollar vacuna contra virus Bundibugyo

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Ginebra, 1 jun (EFE).- La alianza para las vacunas, Gavi, ha aprobado un fondo de 50 millones de dólares para apoyar la respuesta al brote de ébola causado por el virus Bundibugyo, de los cuales 40 millones estarán destinados a impulsar el desarrollo de una vacuna, ya que actualmente no existe ninguna opción de inmunización contra esta variante del ébola.

De este modo los fabricantes de las principales vacunas candidatas contra el Bundibugyo podrán asumir un nivel de producción más importante.

«Esto garantizará que tan pronto como los ensayos clínicos demuestren resultados positivos, las dosis de vacunas en fase de investigación puedan distribuirse rápidamente para apoyar la respuesta al brote», explicó Gavi mediante un comunicado.

El uso de vacunas que están siendo investigadas para afrontar un brote epidémico se hace bajo protocolos estrictos y según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de las autorizaciones a nivel nacional.

Se estima que la vacuna candidata para el Bundibugyo que se encuentra más avanzada para ensayos clínicos podría quedar a punto para su uso -en caso de que los ensayos den resultados positivos- en unos nueve meses.

«Aunque aún estamos lejos de disponer de una vacuna segura y eficaz, debemos actuar ahora para garantizar que una vez que una o más estén listas, los fabricantes podrán comenzar a producir dosis a gran escala», señaló la directora ejecutiva de Gavi, Sania Nishtar.

Los diez millones de dólares adicionales se destinarán a la actividades necesarias para responder a emergencias como el actual brote de ébola.

Este fondo es el único aprobado a nivel mundial que permite la financiación de riesgo para ampliar la producción de vacunas en fase de desarrollo, lo que hace posible realizar inversiones iniciales que son fundamentales incluso cuando los resultados son inciertos. EFE

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