Almodóvar, «muy contento» y «lleno de esperanza» por llevar ‘Amarga Navidad» a Cannes

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París, 9 abr (EFE).- El director de cine Pedro Almodóvar se mostró este jueves «muy contento» tras la selección de su última película «autobiográfica», ‘Amarga Navidad’, para competir «lleno de esperanza» por la Palma de Oro del 79 Festival de Cannes.

«Es una película autobiográfica, tiene mucho que ver conmigo. La reacción en Madrid tanto de la crítica como del público ha sido muy positiva, así que estoy lleno de esperanzas», dijo Almodóvar a la prensa tras conocer la noticia.

Sobre los premios, el director relativizó su importancia: «Si los dan, es buenísimo; si no, se puede sobrevivir perfectamente. Cannes sirve sobre todo como plataforma para lanzar la película en otros países». EFE

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