Alto cargo policial advierte que Costa Rica se ha convertido en un ‘hub’ del narcotráfico

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San José, 24 abr (EFE).- El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, advirtió este viernes que Costa Rica se ha convertido en un ‘hub’ (centro logístico) del narcotráfico, donde grupos del crimen organizado reciben grandes cargamentos de droga desde Suramérica para luego reenviarlos a Estados Unidos y Europa.

«Nuestro país funciona como un lugar de recepción, almacenaje y distribución de drogas hacia otros lugares del mundo, sea Estados Unidos o hacia Europa. Nos volvimos un ‘hub’ internacional de drogas, donde los cargamentos llegan acá por las vulnerabilidades que tenemos en la parte marítima por lo extenso de las costas», expresó Soto tras anunciar el decomiso de al menos una tonelada de cocaína en el sur del país.

Este viernes el OIJ llevó a cabo un operativo en una propiedad en la localidad de Pavones de Golfito, provincia de Puntarenas (sur), en la costa del Pacífico, en donde decomisó un cargamento de al menos una tonelada de cocaína y detuvo a seis costarricenses y un colombiano.

Los agentes también decomisaron 7 armas de fuego, entre las cuales hay fusiles AR-15, pistolas 9 mm, revólveres.

«Fue una operación de alto riesgo por la cantidad de personas y armas. Este lugar está muy cerca del mar por lo que podríamos presumir que esta droga ingresó vía marítima por la costa pacífica desde los países productores del sur del continente», declaró Soto.

El director interino del OIJ agregó que este decomiso es «muy importante» porque «demuestra que seguimos trabajando para proteger al territorio costarricense del flagelo de las drogas».

En Costa Rica, país que no tiene ejército desde 1948 y ubicado en un sitio estratégico de las rutas de trasiego de droga de la región, el narcotráfico se ha convertido en el principal problema de seguridad y las autoridades atribuyen a la lucha entre bandas narcotraficantes las elevadas cifras de homicidios que se han registrado durante los últimos años.

Costa Rica contabilizó en 2025 un total de 873 homicidios, la tercera cifra más alta de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes; mientras que en 2024 la cifra fue de 876 y en 2023 de 905, que fue el récord del país.

En los últimos años Costa Rica ha intensificado sus lazos con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, lo cual se ha visto reflejado en operativos conjuntos en los océanos y en la donación de escáneres para los puertos y fronteras costarricenses.

Costa Rica también se integró en marzo pasado a la iniciativa regional del presidente estadounidense Donald Trump llamada ‘Escudo de las Américas’, que pretende derrotar a los carteles de la droga. EFE

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