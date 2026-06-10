Alto comisionado de la ONU para DD.HH. pide con firmeza EEUU levante sanciones contra Cuba

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Ginebra, 10 jun (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo este miércoles que su organismo solicita «con firmeza» a Estados Unidos el levantamiento de las sanciones que han empujado a la población de Cuba a un sufrimiento extremo y están provocado la muerte de los más vulnerables, los niños.

«No se trata de política ni de geopolítica, sino del sufrimiento de las personas», dijo el alto comisionado en una comparecencia ante la prensa en la sede de su organismo en Ginebra.

Türk enfatizó que todos los datos que recibe su organismo sobre la situación en la isla apuntan a una situación dramática, con escasez de medicamentos y de alimentos.

«Hemos visto la muerte de niños porque no reciben los medicamentos que requieren, y ni siquiera pueden acceder a intervenciones quirúrgicas necesarias», señaló.

Türk sostuvo que todo esto «exige el levantamiento de las sanciones, porque no son aceptables, especialmente por el impacto que tienen en la vida cotidiana de los cubanos de a pie». EFE

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