Alza de combustibles encarecerá toda la logística en Chile, aseguran los transportistas

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Santiago de Chile, 24 mar (EFE).- El gremio de transportistas, uno de los más poderosos de Chile, advirtió hoy que el alza histórica del precio de los combustibles anunciada por el Gobierno del nuevo presidente chileno, José Antonio Kast, encarecerá toda la cadena logística nacional, en un país sin trenes y con una dependencia casi absoluta del transporte por camiones.

Asimismo, advirtieron que las medidas paliativas que la acompañan son insuficientes y anticiparon subidas en las tarifas, que también impactarán de forma negativa y directa en el bolsillo de los ciudadanos.

El Ministerio de Hacienda del mandatario ultraderechista optó por evitar el endeudamiento del Estado y elevó el precio de la gasolina en torno al 32 % y el del diésel en un 62 % a partir del próximo jueves, lo que representa la segunda mayor subida en la historia del país.

«Todos los eslabones entre el productor inicial y el consumidor final, lo estimamos (en una subida) de entre 20 y 25%. Ello, con el correspondiente impacto inflacionario», indicó la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), en un comunicado difundido a medios locales.

La asociación señaló que el incremento afectará a toda la cadena logística y a los consumidores porque «el 98 % de lo que se consume, produce, exporta e importa en Chile se moviliza en camiones».

«Pese a haberlo advertido a las autoridades y de aconsejar gradualidad al decidir las alzas, no se nos escuchó», esgrimieron y añadieron que evaluarán acciones futuras.

Las subidas fueron de 0,41 dólares por litro (370 pesos chilenos) para la gasolina de 93 octanos y de 0,64 dólares por litro (580 pesos chilenos) para el diésel, este último utilizado entre otros por camiones, buses, transporte de empresas y tractores agrícolas.

Ante ello, parlamentarios de la izquierda opositora reaccionaron con críticas, entre ellos el partido Frente Amplio (FA) del expresidente Gabriel Boric (2022-2026), cuya administración fue señalada por el nuevo Gobierno de haber dejado una situación fiscal difícil.

«El ministro (Hacienda) Quiroz y el Gobierno de Kast fueron claros: la emergencia del precio de las bencinas la pagan directamente los chilenos desde sus bolsillos», criticó la diputada del FA, Gael Yeomans.

Solo en Santiago

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó de medidas para tratar de paliar el alza, centradas en ayudas al transporte terrestre, especialmente al público en la capital, Santiago, que han sido percibidas como insuficientes o nulas.

Es el caso de la Asociación de Buses Interurbanos de Chile (ABI A.G.), que moviliza a más de 60 millones de pasajeros al año en todo el país y que calificó de «incomprensible» no haber sido considerada en el congelamiento de las tarifas hasta diciembre.

«Advertimos que iba a tener un efecto directo en las tarifas y en las personas. Esta situación se traduce en un incremento estimado de hasta un 21 % en el valor de los pasajes», señaló a medios locales Carolina Navarrete, gerenta general de la agrupación.

La Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, por su parte, avisó que las ayudas anunciadas por el Ejecutivo para el sector no evitarán ajustes en tarifas.

«Hay muchos factores que están influyendo, hay competencia desleal, el tema de la inseguridad que nos ha restringido los horarios. Esto no permite frenar el alza del pasaje», declaró a medios locales el dirigente de la confederación, Héctor Sandoval.

Las medidas comprenden una subvención de 110 dólares (100 mil pesos chilenos) mensuales para taxis y taxis colectivos por hasta seis meses, que debe tramitar el Congreso, y una línea financiamiento para acceder a un crédito preferencial para la renovación de flota que promueva la electromovilidad. EFE

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