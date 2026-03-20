América Latina y África apuestan por diversificar el comercio ante crisis logística global

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Bogotá, 20 mar (EFE).- La tercera jornada del Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y África puso este viernes el foco en la necesidad de estrechar el comercio y la conectividad entre ambas regiones, en un contexto de tensiones geopolíticas y disrupciones logísticas globales que, según los participantes, refuerzan la apuesta por la diversificación de mercados.

En el denominado Foro de Reencuentro Económico CELAC-África, la ministra colombiana de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, aseguró que la cita representa «una decisión histórica» de ambas regiones para construir desde el sur global «un nuevo mapa de relaciones económicas más justo, equilibrado y soberano».

La ministra sostuvo que América Latina y África avanzan hacia una integración económica basada en el comercio, la inversión y la construcción conjunta de valor, y defendió que esa relación no debe reproducir «patrones históricos de inserción subordinada».

Morales destacó que más de 160 empresas colombianas exportan actualmente al continente africano, lo que, dijo, muestra que esa relación «trasciende la aspiración diplomática» y se consolida como una realidad económica en expansión.

La ministra agregó que Colombia está desarrollando medidas concretas para profundizar ese vínculo, entre ellas la negociación de un memorando con Kenia orientado a fortalecer la cooperación en comercio, inversión, desarrollo industrial, innovación, soberanía alimentaria y turismo sostenible.

Según Morales, al cierre de 2025 Colombia registró un superávit comercial con África de 401 millones de dólares, con un crecimiento del 73 % frente al año anterior, mientras que las exportaciones de bienes no minero-energéticos hacia ese continente alcanzaron 296,5 millones de dólares, equivalentes al 46,6 % del total exportado y con un aumento del 112 % frente a 2024.

Por su parte, Jan Yves Remy, asesora de la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), subrayó que los problemas en corredores estratégicos del comercio mundial como el mar Rojo, el canal de Suez y el canal de Panamá obligan a repensar las cadenas de suministro y abren una oportunidad para fortalecer los intercambios entre ambas regiones.

La jornada de este viernes marca el cierre de la agenda temática del Foro de Alto Nivel CELAC-África que se celebra en Bogotá, y mañana tendrá lugar una cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones. EFE

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