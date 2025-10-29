Amazon anuncia una inversión de 5.000 millones de dólares en centros de IA en Corea del Sur

Amazon invertirá más de 5.000 millones de dólares para construir centros de datos de inteligencia artificial (IA) en Corea del Sur para 2031, anunció el miércoles el país asiático.

El compromiso fue dado a conocer por Matt Garman, jefe de Servicios Web de Amazón, durante una reunión con el presidente surcoreano Lee Jae Myung en Gyeongju, al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

«Garman presentó planes para invertir más de 5.000 millones de dólares para 2031, incluyendo la construcción de nuevos centros de datos de IA en las regiones de Incheon y Gyeonggi», indicó la oficina de Lee, citando dos zonas cercanas a Seúl.

Se trata de la mayor inversión extranjera directa en Corea del Sur, según un comunicado del gobierno.

«Nuestro gobierno se planteó la meta de convertirse en una de las tres mayores potencias mundiales de IA», dijo Lee al ejecutivo de Amazon, según el comunicado.

«La inversión a gran escala de Amazon en centros de datos IA acelerará más el desarrollo del ecosistema coreano de IA», agregó.

