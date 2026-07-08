Amazon establecerá un puente aéreo para llevar ayuda humanitaria a Venezuela tras sismos

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Miami (EE.UU.), 8 jul (EFE).- El gigante tecnológico Amazon anunció este miércoles que establecerá un puente aéreo para llevar asistencia humanitaria a Venezuela, en coordinación con el Gobierno de Estados Unidos, al estimar que hay más de 650.000 personas que necesitan la ayuda por los sismos de hace dos semanas.

La compañía estadounidense informó en un comunicado que donará los vuelos y el combustible para siete viajes semanales en los que entregará insumos a organizaciones civiles sobre el terreno, en colaboración con el Departamento de Estado de EE. UU., la asociación Airlink y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

El puente aéreo «canalizará los suministros hacia organizaciones sin fines de lucro de confianza que operan sobre el terreno en Venezuela» para que «puedan utilizarlos de inmediato para atender a las personas más afectadas», apuntó Bettina Stix, directora de Impacto Comunitario de Amazon.

La empresa argumentó que el puente aéreo humanitario evitará «un cuello de botella» en la ayuda, así como el «segundo desastre», un fenómeno que ocurre cuando donativos en especie no solicitados saturan a comunidades afectadas y desvían recursos de las necesidades más urgentes.

El donativo de Amazon llega después de que Venezuela anunció el lunes que prevé retomar pronto vuelos comerciales en una pista paralela del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el principal del país, afectado por los terremotos del 24 de junio.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 han dejado al menos 3.685 muertos y 16.740 heridos, además de casi 18.000 personas sin viviendas, que viven en 87 campamentos transitorios, según el último informe oficial del martes.

En este contexto, «la necesidad sobre el terreno en Venezuela es inmensa», advirtió Stephanie Hochstetter, directora del Programa Mundial de Alimentos en Venezuela, quien explicó que su personal coordinará la distribución y almacenamiento de ayuda que llegue en los vuelos de Amazon.

Mientras que Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, aseguró que esto ayudará «a garantizar que la asistencia vital llegue a Venezuela lo más rápido posible».

Amazon sostuvo que esto es parte de «un esfuerzo más amplio» para auxiliar a Venezuela, lo que incluye apoyar a más de una docena de organizaciones sin fines de lucro y la donación de más de medio millón de suministros de emergencia. EFE

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