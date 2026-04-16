Ambientalistas demandarán al Gobierno de Lula por una carretera en la Amazonía

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Río de Janeiro, 16 abr (EFE).- Ambientalistas brasileños anunciaron este jueves que llevarán a la Justicia los planes del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de terminar de asfaltar una carretera en la Amazonía que amenaza con disparar la deforestación.

La organización Observatorio del Clima señaló en un comunicado que presentará una demanda civil contra el proceso de licitación lanzado el lunes para pavimentar 339 kilómetros del tramo central de la carretera BR-319, que une a Manaos con Porto Velho, capitales de los estados de Amazonas y Rondônia.

La principal red ambientalista de Brasil, con 161 entes activos, afirma que los planes del Ejecutivo avanzan sin que la obra cuente con la licencia ambiental necesaria para la ejecución del proyecto y sin que las comunidades indígenas de la zona hayan sido consultadas, como exige la normativa.

Además advierte que para la construcción de la vía el Gobierno está utilizando apartes de una nueva ley de permisos ambientales que el propio Lula había vetado por considerar que ponía en riesgo a los ecosistemas.

De acuerdo con la red, la licitación abierta por el Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes viola la Constitución, los principios del derecho ambiental y administrativo, y representa «un grave riesgo» para el control de la deforestación en la Amazonía.

Un informe técnico del Ministerio de Medio Ambiente advierte que completar la pavimentación de la vía en el bioma podría cuadruplicar la pérdida de bosque y generar emisiones de carbono que comprometerían las metas climáticas de Brasil.

«Cuando la autoridad ambiental califica el proyecto como de alto impacto, el licenciamiento es obligatorio según la Constitución. Eso no se puede ignorar», advirtió la coordinadora de Políticas Públicas del Observatório do Clima, Suely Araújo.

La demanda se suma a otra acción presentada por el Observatorio del Clima en 2024 contra la licencia previa otorgada para esa vía durante el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022).

La pavimentación de la BR-319 es un viejo reclamo de los sectores agrícola y ganadero y de políticos locales.

En septiembre de 2024, Lula ya había anunciado la conclusión de la polémica vía luego de que la fuerte sequía redujera el nivel de agua de los ríos en varias regiones de la Amazonía dejando inviable el transporte fluvial y el abastecimiento de alimentos, combustibles y hasta agua potable.

«Las poblaciones amazónicas tienen derecho a movilidad, pero no a costa de destruir la selva», advirtió el secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, Marcio Astrini. EFE

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