Amistosos de Panamá ante Bolivia y México, claves en su preparación hacia el Mundial

Ciudad de Panamá, 14 ene (EFE).- La selección de fútbol de Panamá afrontará sus próximos partidos amistosos ante Bolivia y México, ambos fuera de las fechas FIFA, con el objetivo de sostener una imagen competitiva y avanzar en su proceso de preparación para el Mundial de 2026, compromisos que el cuerpo técnico considera claves.

«Nosotros tenemos que cuidar mucho la imagen de Panamá, la selección, y luego individualmente los jugadores. No queremos ser expuestos, sino ponernos en el sitio para abrirnos puertas a otras opciones y esa es el la idea», precisó este miércoles en conferencia de prensa el seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen.

El entrenador recordó que el amistoso frente a Chile dejó lecciones importantes para los centroamericanos. En aquel encuentro, incluso desde el propio cuerpo técnico del rival se apuntó que el partido «no le había servido para nada» por el nivel que mostró Panamá, un escenario que la selección pretende evitar.

«Si hay algo de lo que no me gustó en el partido contra Chile fue la actitud. Si tienes buena actitud, no voy a quejarme nunca, si cometen errores, tampoco me voy a quejar, porque es parte del fútbol, pero que no tengan la actitud necesaria para un partido internacional de máximo nivel, entonces ahí hay algo que falla», comentó.

Agregó que en este tipo de partidos «tenemos que presentar un equipo competitivo, que queremos agradar y ver si podemos abrir los ojos a mucha gente para que estos jugadores de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) u otros legionarios tengan mejores oportunidades».

Hay que resaltar que el duelo ante Bolivia surgió a solicitud del combinado sudamericano, que busca ritmo de competencia de cara a su partido de repechaje, en marzo, una circunstancia valorada por el entrenador del combinado canalero.

«Si Bolivia nos ha solicitado para este partido es porque lo necesita para prepararse a su partido de repechaje», remarcó el entrenador hispano danés.

El técnico adelantó que Panamá tiene programados seis partidos antes de concentrarse en Estados Unidos, sede del Mundial: dos amistosos en esta ventana (fuera de fecha FIFA), dos en marzo y otros dos previos al torneo. Todo ello irá acompañado de trabajo de análisis, seguimiento individual y preparación, en línea con lo realizado en los últimos años.

«Para mí (estos dos partidos) no es una pequeña oportunidad, es una gran oportunidad. Hay jugadores que con estos dos partidos pueden ganarse una nueva convocatoria en marzo y pelear los últimos puestos (hacia el Mundial). No hay nada cerrado», señaló.

Los encuentros ante Bolivia y México representan una oportunidad importante para los futbolistas convocados, varios de ellos en busca de consolidarse de cara a futuras listas. El cuerpo técnico dejó abierta la posibilidad de que buenos rendimientos se traduzcan en nuevas convocatorias para los compromisos de marzo, donde se definirán los últimos cupos del grupo.

En ese contexto, Christiansen envió un mensaje claro a los jugadores: «La verdad es que los que están aquí (convocados) son, digamos, los últimos que pueden tener esa oportunidad de meterse al final, aunque es complicado porque ya también llevamos cinco años trabajando con los mismos jugadores o por lo menos un grupo más reducido, pero bueno, como he dicho, no hay nada cerrado».

La escuadra panameña se enfrentará -como visitante- a su similar de Bolivia, el domingo 18 de enero, y luego recibirá a la selección de México, el jueves 22 de enero, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la capital panameña. EFE

