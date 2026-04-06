Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 06 abr (11.00 GMT)

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Madrid, 06 abr (EFE).-

Haifa (Israel).- Al menos dos israelíes murieron tras el impacto directo de un misil iraní ayer contra un edificio residencial del área metropolitana de Haifa, ciudad portuaria del norte de Israel cuya refinería fue atacada en dos ocasiones anteriormente por Teherán, según informó el Cuerpo de Bomberos israelí este lunes.

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Odesa (Ucrania).- Al menos tres personas han muerto durante la noche en Odesa a consecuencia de un ataque ruso que ha alcanzado varios edificios residenciales, administrativos y otras infraestructuras, según informó en su canal de Telegram el gobernador de la región homónima de la que es capital la ciudad, Oleg Kiper.

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Beirut.- El número de muertos en un ataque ocurrido el domingo a escasos cientos de metros del principal hospital público a las afueras de Beirut se elevó a cinco y el de heridos a 52, en el peor bombardeo contra una zona capitalina no afectada por las órdenes de evacuación israelíes.

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Jerusalén.- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció este lunes la muerte del jefe de la inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Mayid Jadamí, en uno de sus ataques contra Teherán, asegurando que se trataba de «uno de los tres altos mandos de la organización».

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Calcuta (India).- Candidatos y activistas de partidos de izquierda participaron este lunes en una gira electoral con motivo de la presentación de las candidaturas en Calcuta.

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Rangún (Birmania).- El Parlamento regional de Rangún celebró este lunes una reunión a la que asistió, entre otros, el recién nombrado ministro regional de Rangún y diputado, Aung Naing Tun.

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Bali (Indonesia).- La Oficina de Turismo de Bali tiene como objetivo atraer a 6,625 millones de turistas internacionales para este año 2026.

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Mesa América.- En un video compartido en sus redes sociales, la NASA informó que el astronauta del Apollo 16, Charlie Duke, quien pisó la luna en 1972, envió un mensaje de apoyo a los miembros de la misión Artemis II, cuando esta se aproxima a la órbita lunar para su observación.

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rmg/EFE

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