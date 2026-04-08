Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 08 abr (10.00 GMT)

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Madrid, 08 abr (EFE).-

Romenska (Ucrania).- Rusia lanzó durante la pasada noche 176 drones de larga distancia contra Ucrania, después de que en la víspera matara en distintos ataques en el país invadido a un total de trece civiles, según las autoridades regionales ucranianas, que informaron también de más de setenta heridos.

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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su Gobierno ayudará a gestionar el «tráfico acumulado» en el estrecho de Ormuz, después de haber anunciado un alto el fuego de dos semanas con Irán.

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París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este miércoles que la inclusión de Líbano en el acuerdo de alto el fuego en Oriente Medio es «indispensable» y dijo que los bombardeos han cesado en ese país aunque la situación sigue siendo «crítica».

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Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó este miércoles su satisfacción y «alivio» por el alto el fuego alcanzado anoche entre Estados Unidos e Irán para frenar la guerra durante dos semanas y reabrir el estrecho de Ormuz.

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Bruselas.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró este miércoles el acuerdo de alto el fuego alcanzado por Irán y Estados Unidos para parar la guerra durante dos semanas y lo tildó de una «desescalada muy necesaria» después de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la víspera.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, celebró el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán anunciado este miércoles y llamó a negociar en los próximos días «el fin definitivo» de la guerra.

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Kiev.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, valoró este miércoles positivamente el alto el fuego temporal entre EE.UU. e Irán al ser, a su juicio, el mejor paso posible para un acuerdo de paz, al tiempo que volvió a ofrecer a Rusia una tregua para avanzar hacia el final del conflicto en Ucrania.

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Madrid.- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado una buena noticia el alto el fuego en la guerra de Irán, pero ha advertido, en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que España no aplaudirá «a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo».

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Ciudad del Vaticano.- El papa acogió este miércoles con «satisfacción» y «esperanza» el anunció de tregua de dos semanas en el conflicto en Irán y observó que «sólo con las negociaciones se puede poner fin a la guerra», en un mensaje al final de la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.

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Karachi (Pakistán).- El índice de referencia de la Bolsa de Valores de Pakistán, el KSE-100, registra una racha alcista de más de 13.000 puntos, más de un 8%, durante la jornada de este miércoles, después de que Teherán y Washington confirmaran un alto el fuego de dos semanas, mientras el país persa dijo que será posible un «paso seguro» por el estrecho de Ormuz.

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Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, amplió sus ganancias este miércoles y subía casi un 5 % en el descanso de la media sesión, espoleado por el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán y el anuncio de Teherán de que permitirá el paso por el estratégico estrecho de Ormuz.

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 6,87 % este miércoles, después de que Teherán y Washington confirmaran un cese el fuego de dos semanas, mientras Irán dijo que será posible un «paso seguro» por el estratégico estrecho de Ormuz.

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Nueva Delhi.- Los principales índices bursátiles de la India abrieron este miércoles con alzas superiores al 3 %, impulsados por el optimismo de los inversores tras el anuncio de una tregua de dos semanas en el conflicto de Oriente Medio.

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Bangkok.- El Ministerio de Comercio elevó la previsión de inflación general del país para 2026 a entre 1,5 y el 2,5 %, después de que el índice de precios al consumo cayera un 0,08 % en marzo, debido al auento de los precios de petróleo y los costes energéticos a raíz del conflicto en Oriente Medio.

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Washington.- La NASA compartió este martes una serie de imágenes capturadas por la tripulación de la misión Artemis II durante su paso por la cara oculta de la luna, en la fase central de su misión.

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San Sebastián (España).- Gema R. Neira no es un nombre conocido para el gran público, pero como creadora, guionista y productora ejecutiva está detrás de series de las que ha oído hablar todo el mundo, como ‘Fariña’ y ‘El caso Asunta’. Asegura que en esta industria «hay muchos éxitos, pero también muchos fracasos», aunque ella se siente «profundamente afortunada» con su carrera.

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Redacción deportes.- El extenista alemán Boris Becker define al español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, como “un jugador fascinante” y “un verdadero artista” en la cancha y no ve en él ninguna debilidad más allá de que necesita inspirarse para lograr sus objetivos.

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alm/EFE

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