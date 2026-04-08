Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 08 abr (15.00 GMT)

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Madrid, 08 abr (EFE).-

Beirut.- El Gobierno libanés aseguró que los ataques israelíes lanzados este miércoles contra diferentes puntos del Líbano causaron «decenas» de muertos y «cientos» de heridos, en el «mayor ataque» del Estado judío desde que comenzó la guerra contra el país mediterráneo el 2 de marzo.

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Ardabil (Irán).- Miles de iraníes salen hoy a las calles en distintas ciudades del país para conmemorar los 40 días desde la muerte del ayatolá Alí Jameneí, muerto en un bombardeo al comienzo de la guerra contra Israel y EE.UU.

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Teherán.- La Compañía Nacional de Petróleo de Irán denunció este miércoles un «ataque de los enemigos” contra su refinería en la isla de Lavan, situada en el golfo Pérsico, horas después de la entrada en vigor del alto el fuego con Estados Unidos e Israel.

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Teherán.- El Presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó el martes que el alto al fuego de dos semanas anunciado en la noche del martes por Washington y Teherán acepta los «principios generales» deseados por Irán.

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Tel Aviv.- Sin alertas antiaéreas por primera vez en 40 días, el paseo marítimo de Tel Aviv se llenó este miércoles de cientos de israelíes con un sentimiento general de alivio, mezclado de desconfianza, ante el anuncio de alto el fuego con Irán, que sigue a una época «agotadora» para muchos.

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Jerusalén.- El Gobierno de Israel anunció este miércoles que acepta el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán anunciado por el presidente Donald Trump pero aseguró que no incluye el Líbano, donde mantiene un frente de guerra abierto.

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Tel Aviv.- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó con matar al líder de Hizbulá, Naim Qassem, tras el que calificó como el mayor ataque de Israel al grupo chií desde que en septiembre de 2024 hizo explotar miles de buscapersonas, con cientos de sus miembros atacados este miércoles en el país vecino.

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Washington.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que la ofensiva lanzada por su país contra Irán fue una «victoria histórica» que ha diezmado las fuerzas de la República Islámica y reducido su capacidad militar durante los «años venideros».

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Washington.- El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este miércoles en Washington al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, antes de su reunión con el presidente, Donald Trump, en plena polémica por las declaraciones del mandatario sobre una posible salida estadounidense de la alianza.

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Redacción Internacional.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que ha constatado que Irán «ha experimentado un cambio de régimen muy productivo», justificando la postura negociadora que ha llevado al alto el fuego de dos semanas.

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Roma.- El ministro de Transportes y vicepresidente de Italia, Matteo Salvini, aseguró este miércoles que el Gobierno no contempla ningún plan de racionamiento de carburante, pese a las recientes limitaciones registradas en algunos aeropuertos del norte del país.

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Madrid.- La ministra de Defensa ha considerado que el anuncio este miércoles del alto el fuego en Irán «es una día muy especial» para exigir que se haga extensivo al Líbano. «No puede aceptar la comunidad internacional que haya una excepción», ha advertido Margarita Robles, que ha insistido en su rechazo a la guerra.

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Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó este miércoles su satisfacción y «alivio» por el alto el fuego alcanzado anoche entre Estados Unidos e Irán para frenar la guerra durante dos semanas y reabrir el estrecho de Ormuz.

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Moscú.- El Kremlin saludó hoy el alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán, y expresó su confianza en que pronto ambas partes celebren negociaciones de paz en Pakistán.

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Pekín.- El Gobierno chino manifestó este miércoles que «apoya un alto el fuego» en Irán tras el anuncio de una tregua de dos semanas entre Washington y Teherán para abrir la vía a negociaciones de paz en Oriente Medio.

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Bruselas.- El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, atiende a la prensa tras el encuentro que ha mantenido este miércoles con el comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen.

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Madrid.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha reunido este miércoles con el presidente ejecutivo del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz-Granados, en el Complejo de la Moncloa.

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Caracas.- Representantes del Centro de Estudios Estratégicos Democracia e Inclusión (CEEDI) se pronuncian sobre una serie de exigencias que entregará ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), entre ellas el nombramiento de una nueva directiva y la convocatoria a comicios generales.

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Teherán.- Fieles participaron este miércoles en una misa en la iglesia de San Sarkis, en el centro de Teherán, con motivo de los 40 días de luto por la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí.

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Río de Janeiro (Brasil).- Un incendio se registró este miércoles en el velódromo del Parque Olímpico de Río de Janeiro y aunque alcanzó buena parte del techo de su estructura, no dejó víctimas, según informaron fuentes oficiales.

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Brasilia.- Los indígenas brasileños realizan una protesta frente al Tribunal Supremo para protestar contra la construcción de un ferrocarril en la Amazonía destinado al transporte de granos.

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Santo Domingo.- Centenares de familiares y allegados de las 236 víctimas mortales del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, de Santo Domingo, conmemoraron en la noche del martes a este miércoles las vidas de sus seres queridos con una vigilia celebrada a las mismas horas en las que tal día como hoy, pero de hace un año, ocurrió la desgracia.

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Shanghái.- Las principales bolsas de China continental y Hong Kong cerraron este miércoles con subidas de hasta el 4,79 % después de que Teherán y Washington confirmaran un alto el fuego de dos semanas, mientras el país persa dijo que será posible un «paso seguro» por el estrecho de Ormuz.

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Atenas.- Grecia prohibirá a partir del 1 de enero de 2027 el acceso a las redes sociales a todos los menores de 15 años, anunció este miércoles el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en un vídeo publicado en su cuenta oficial de TikTok.

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Madrid.- El periodista español Juan Carlos Gomi vivió en Colombia los años más intensos de marchas por el aborto o contra la violencia machista y se dio cuenta que en una sociedad atravesada por la música, que suena en cada esquina, ésta se había vuelto también un «vehículo de la revolución feminista en América Latina».

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Madrid.- El rey Asurbanipal, “rey del mundo, rey de Asiria”, el más grande rey de la antigüedad, el más fiero y despiadado, el más culto y sofisticado, llega a CaixaForum de la mano del British Museum en una exposición que recorre su vida y su legado.

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Los Ángeles.- Cameron Diaz considera que ‘Outcome’, la película que protagoniza junto a Keanu Reeves, funciona como una advertencia sobre la fama en la era de las redes sociales, un fenómeno que, asegura, ha transformado la manera en la que las personas construyen su identidad pública en los últimos años.

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Bruselas.- Los cerezos en flor tiñen Bruselas de rosa y se convierten en una de las principales atracciones turísticas de la ciudad durante la primavera.

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Colchester (Reino Unido).- ‘Juliasaurus’, un dinosaurio de seis metros de largo prácticamente intacto y que podría tratarse de una nueva especie, según expertos, se exhibe por primera vez a nivel mundial en el museo Hollytrees de Colchester (Reino Unido).

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Buenos Aires.- Nueve activistas de Greenpeace realizan una protesta frente al Congreso de Argentina en rechazo al proyecto de modificación de la ley de glaciares, en la antesala del debate previsto en la Cámara de Diputados.

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Daca.- Ciudadanos de Daca preparan este miércoles obras de arte para el Año Nuevo bengalí, también conocido como Pahela Baishakh, que se celebra el próximo 14 de abril.

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Barcelona (España).- Los jugadores del Atlético de Madrid se encuentran concentrados en su hotel de Barcelona, donde ultiman las horas previas al importante duelo de Champions frente al FC Barcelona, en un partido clave para las aspiraciones europeas de ambos equipos.

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Barcelona (España).- El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha asegurado este miércoles, ante la insistencia de los periodistas por la posibilidad de que el delantero rojiblanco Julián Álvarez fiche este verano por el Barcelona, que «hasta que no le diga que se marche, él no se va a marchar».

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Huelva.-La ya exjugadora de bádminton Carolina Marín ha manifestado que “me gustaría encontrar algo que me llegue a motivar tanto como lo ha hecho el bádminton todos estos años”.

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Madrid.- El francés Ferland Mendy, lateral izquierdo del Real Madrid, ha completado con el grupo de la plantilla el primer entrenamiento del equipo de Álvaro Arbeloa para preparar el encuentro de este viernes ante el Girona, correspondiente a la trigésima primera jornada de LaLiga EA Sport.

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alm/EFE

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