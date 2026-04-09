Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 09 abr (10.00 GMT)

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Madrid, 09 abr (EFE).-

Redacción Internacional.- La Guardia Revolucionaria iraní (CGRI) compartió este jueves un mapa con rutas alternativas para el tránsito en el estrecho de Ormuz, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donad Trump, aceptase el plan de diez puntos presentado por Teherán y comenzase un alto al fuego de dos semanas entre ambos países.

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Teherán, Shiraz (Irán).- Miles de iraníes participan este jueves en procesiones funerarias en varias ciudades del país en honor del asesinado líder supremo Alí Jameneí con motivo de los 40 días del luto chií, una importante fecha en la cultura de la República Islámica.

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Londres.- Estados Unidos mantiene actividad militar en la base de la RAF Fairford mientras trata de sostener el alto el fuego condicional de dos semanas acordado con Irán, anunciado por el presidente Donald Trump y vinculado a la reapertura temporal del estrecho de Ormuz.

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Madrid.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, habló ayer con su homólogo iraní para trasladarle el apoyo de España a la mediación de Pakistán en la guerra y pedirle que se involucre decididamente en consolidar el alto el fuego y cesen los ataques a los países del Golfo.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, comparece ante la prensa para informar sobre la situación política interior y exterior derivada del alto el fuego temporal de dos semanas entre EE.UU. e Irán.

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Manila.- Decenas de filipinos se manifestaron este jueves en calles de Manila para mostrar su rechazo a la guerra en Oriente Medio y exigir la salida de tropas estadounidenses del territorio filipino.

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Sinaloa (México).- La Secretaría de la Defensa de México reveló las imágenes del momento del rescate de uno de los mineros que permanecía atrapado en la mina Santa Fe, en Sinaloa, tras el derrumbe ocurrido hace trece días, en medio de las labores para localizar a otro trabajador.

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Moscú.- Un adolescente sobrevivió hoy tras caer del séptimo piso de un edificio en construcción en el balneario ruso de Sochi, según informó este jueves el Servicio de Rescate de esta ciudad a orillas del mar Negro.

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Madrid.- La Guardia Civil ha desarticulado la estructura asentada en España, concretamente en Málaga, del conocido ‘Clan de los Lyons’, una de las organizaciones criminales más violentas surgidas en Escocia en las últimas décadas dedicada a todo tipo de delitos violentos, sobre todo al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.

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Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística de China cifró en el año 2025 la población china de personas mayores de 60 años en más de 323 millones, lo que representa un 23% de la población total del país.

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Vigo (España).- La artista de las calaveras, Patricia Fornos, abandona ese sello que la diferenció cuando añoraba su México natal para explorar una nueva etapa artística y vital desde su residencia de Vigo, ciudad en la que este viernes pondrá el broche al color, centrada ya en el blanco, la materia y el bordado que le ha inspirado la maternidad.

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Skopie.- Los macedonios decoran huevos para conmemorar la Pascua Ortodoxa con la celebración del Jueves Santo.

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Madrid.- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, habló este jueves en rueda de prensa sobre los arbitrajes en el fútbol español y recordó que ya se sabe lo que él piensa sobre lo que ha ocurrido «y sigue ocurriendo» durante muchos años con las actuaciones de los colegiados.

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alm/EFE

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