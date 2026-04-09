Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 09 abr (15.00 GMT)

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Madrid, 09 abr (EFE).-

Beirut.- Los bombardeos israelíes del pasado miércoles 8 dejaron al menos 182 muerto y más de 890 heridos, según informó el Ministerio de Sanidad libanés.

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Beirut.- El primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, ordenó este jueves al Ejército y a las fuerzas de seguridad que refuercen el control sobre la gobernación de Beirut y «restrinjan el uso de las armas» en la capital libanesa, en un momento de máxima tensión tras los ataques de Israel en varios puntos del país.

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Teherán.- El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, insistió este jueves en que el Líbano forma parte de la tregua acordada con Estados Unidos y advirtió de que las violaciones del alto el fuego tendrá fuerte respuesta.

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Quetta (Pakistán).- El Consulado de Irán en Quetta realizó este jueves una ceremonia en homenaje al líder iraní Ali Jameneí en el aniversario de 40 días de su muerte.

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Jerusalén.- Las autoridades israelíes reabrieron este jueves al público los lugares de culto de la Ciudad Vieja de Jerusalén Este y permitieron el acceso de musulmanes, cristianos y judíos al Santo Sepulcro, el Muro de las Lamentaciones y la Explanada de las Mezquitas, tras 41 días de cierre por motivos de seguridad durante la guerra con Irán.

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Moscú.- El Kremlin confirmó hoy que un navío de la Armada Rusa escoltó a varios buques petroleros de la flota fantasma rusa cerca de las aguas territoriales de Reino Unido, tras noticias aparecidas en medios occidentales.

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Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reclamó este jueves «el restablecimiento total de la libertad de circulación en el estrecho de Ormuz y que no debe estar sujeta a ninguna restricción, como parece haber ocurrido en las últimas horas».

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Roma.- El Gobierno de Italia y su primera ministra, Giorgia Meloni, han planteado este jueves la posibilidad de debatir en sede europea la suspensión temporal del Pacto de Estabilidad en caso de que la crisis en Oriente Medio se agrave.

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Madrid.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dado instrucciones para que el embajador de España en Teherán, Antonio Sánchez-Benedito, regrese a la capital iraní y reabra la embajada, que fue cerrada temporalmente el 7 de marzo por los bombardeos de EE.UU. e Israel, que empezaron el 28 de febrero.

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Jerusalén.- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, calificó como una «desgracia eterna» la reapertura de la embajada de España en Teherán, anunciada por su homólogo español, José Manuel Albares, este jueves.

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Caracas.- Sesión ordinaria del Parlamento venezolano, a la espera de que se apruebe una ley de minas cuya discusión ya cumple un mes en el legislativo.

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Bogotá.- El Gobierno colombiano aprobó un incremento salarial del 7 % para oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública, junto con una nivelación histórica para los rangos de base, con alzas de hasta el 25,6 %, pese a que la inflación de 2025 se ubicó en 5,1 %. La medida, adoptada mediante el Decreto 038 de 2026, incluye el pago de retroactivos y fija los nuevos sueldos para 2026.

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Buenos Aires.- Argentina difunde este jueves el indicador de actividad de la construcción correspondiente a febrero, después de que en enero la actividad del sector no registrara una variación respecto al mes anterior.

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Buenos Aires.- Argentina difunde este jueves el índice de producción industrial manufacturero correspondiente a febrero, después de que en enero la actividad del sector registrara un crecimiento del 3,1%.

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Santiago de Chile.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, condenó este miércoles el ataque sufrido por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante una visita a la Universidad Austral de Chile, en la ciudad sureña de Valdivia, y dijo que se trató de un acto cometido por «un grupo ideologizado».

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Lanzarote (España).- La Policía Nacional, en una operación conjunta con la policía irlandesa, ha detenido en la localidad canaria de Tías (Lanzarote) a uno de los líderes de la organización criminal ‘Hutch’, considerada por las autoridades de Dublín como una de las estructuras de crimen organizado más peligrosas de Irlanda.

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Madrid.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a reclamar este jueves la participación directa en la gestión de los aeropuertos de la comunidad y ha afirmado que igual es el momento de cambiar al presidente de Aena, Maurici Lucena, por otro responsable que «defienda más lo público».

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Madrid.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido este jueves que el acuerdo sobre Gibraltar es histórico porque «cierra el Brexit» y abre «una nueva etapa» entre España y Reino Unido.

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Dubái.- Los mercados globales han reaccionado este jueves tras el anuncio de un alto el fuego con Irán por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una tendencia que se ha reflejado en plazas financieras como el parqué de Dubái.

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Kandahar (Afganistán).- Cinco fábricas de fundición de hierro en el parque industrial de Kandahar producen toneladas de barras de refuerzo diariamente, lo que reduce las importaciones.

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Bangalore (India).- El jefe del Estado Mayor del Ejército de la India, general Upendra Dwivedi, participó este jueves en la segunda edición del seminario conjunto de las tres ramas de las Fuerzas Armadas «Ran Samwad», celebrado en el Comando de Entrenamiento de la Fuerza Aérea en Bangalore.

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Bruselas.- Profesores y padres han protestado ese jueves en Bruselas contra las reformas educativas la reducción de recursos en educación, el aumento de las tasas de matrícula y reclaman mejores condiciones laborales.

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París.- El director de cine Pedro Almodóvar celebró este jueves como «un notición» el hecho de que por primera vez hayan sido seleccionadas tres películas españolas, entre ellas la última suya ‘Amarga Navidad’, para competir en la próxima edición del Festival de Cannes.

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París.- ‘Amarga Navidad’, de Pedro Almodóvar, competirá por la Palma de Oro del 79 Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo, anunció este jueves su delegado general, Thierry Frémaux.

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Sigüenza (España).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha felicitado «de todo corazón» a Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y ‘los Javis’, que competirán por la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y ha dicho que es «un orgullo» como ministro «ver hasta qué punto nuestro cine español en este momento está a un nivel extraordinario».

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París.- El polaco Pawel Pawlikowski, el japonés Hirokazu Kore-eda, el iraní Asghar Farhadi o el estadounidense Ira Sachs son algunos de los cineastas que presentarán sus películas en la competición de la 79 edición del Festival de Cannes y que lucharán por la Palma de Oro.

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París.- El delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, señaló que la entrada de tres películas españolas en la competición por la Palma de Oro este 2026 habla de la «energía» y la «diversidad» del séptimo arte español, que estará representado con tres generaciones de cineastas muy diferentes.

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Madrid.- Los directores de ‘La bola negra’, Javier Calvo y Javier Ambrossi, han asegurado este jueves que se sienten «bendecidos por Federico García Lorca en el 90 aniversario de su asesinato» tras la noticia de que esta película inspirada en el poeta competirá en la Sección Oficial del Festival de Cine de Cannes.

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Madrid.- El director Rodrigo Sorogoyen ha asegurado este jueves que haber sido elegido para participar en la sección oficial del Festival de Cannes con ‘El ser querido’ es «un sueño cumplido» al que además de una película «que habla por sí sola» puede haber contribuido que tenga como protagonista a Javier Bardem.

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Madrid. El Museo del Prado conmemora el hito histórico que significó la recuperación del retrato de La marquesa de Santa Cruz, de Francisco de Goya. El Museo expone por primera vez la obra junto a una de las copias recientemente localizada en el mercado de arte.

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Buenos Aires.- El actor argentino Guillermo Francella, anunciado este jueves como ganador del Premio Platino de Honor 2026, consideró en una entrevista con EFE que «arriesgar y no estar cómodo» ha sido la clave de sus más de cuatro décadas de exitosa trayectoria y expresó que el galardón le resultó «muy movilizante» y le recordó «el honor de la misión de ser actor».

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Shanghái (China).- El Instituto Cervantes rebautizó hoy su biblioteca en la megalópolis oriental china de Shanghái con el nombre de la escritora y traductora Marcela de Juan (1905-1981), figura clave de las relaciones culturales entre China y España durante el siglo XX.

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Barcelona (España).- Cupra ha presentado este jueves el Cupra Raval, el primer coche eléctrico que se fabricará en la planta de Martorell (Barcelona) y que el consejero delegado de Seat y Cupra, Markus Haupt, ha tildado de «espina dorsal de la estrategia de crecimiento de Cupra».

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Rangún (Birmania).- Birmanos acuden a mercados a comprar pistolas de agua y algunas otras cosas de cara a los festejos del festival del agua o «Thingyan», un festival anual que consiste en que grandes grupos de personas se salpican con agua y, ocasionalmente, usan polvos o pasta de thanaka para simbolizar la purificación de los pecados del año anterior.

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Barcelona (España).- La periodista francesa Mariane Pearl ha recibido este jueves el premio “Giardinetto. Por un mundo nuevo” en su primera edición en reconocimiento de su trayectoria profesional y por su defensa de la libertad de prensa.

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Londres.- Una exposición sobre la moda de Isabel II abre sus puertas en el Palacio de Buckingham, cuenta con 300 prendas y accesorios que lució la difunta reina Isabel de Gran Bretaña entre las que se encuentra su vestido de novia.

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Londres.- Los jardines del palacio de Hampton Court en Londres acogen hasta el próximo 5 de mayo el tradicional festival anual de tulipanes, con más de 100.000 flores de esta especie que transforman las 24 hectáreas exteriores del palacio en un paraíso de ensueño.

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Aceh (Indonesia).-La deforestación en Indonesia aumentó un 66 % en 2025, el mayor repunte en los últimos cinco años, vinculada a la expansión de la producción del aceite de palma y a una ambiciosa campaña de autosuficiencia alimentaria gubernamental, según el informe anual publicado por el think tank Auriga Nusantara.

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Copaciu (Rumanía).- Fieles ortodoxos rumanos se han reunido este jueves en el cementerio de la aldea de Copaciu para encender hogueras y compartir alimentos en memoria de sus difuntos, una tradición ancestral del Jueves Santo que precede a la celebración de la Pascua el próximo 12 de abril.

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Madrid.- La plantilla del Real Madrid se ejercitó este jueves para preparar el partido del campeonato nacional de Liga de este viernes contra el Girona.

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Madrid.- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, aseguró este jueves en rueda de prensa que en el fútbol, para ganar partidos, «no vale solo el talento» y pidió a sus jugadores que frente al Girona brillen y hagan un gran encuentro, «independientemente» de que sea uno de los 38 de Liga.

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Barcelona (España).- El centrocampista del FC Barcelona Frenkie de Jong, que afronta el último tramo de recuperación de su lesión, ha completado parte del entrenamiento que el el conjunto catalán ha realizado este jueves en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el día después de la derrota en Champions League ante el Atlético de Madrid.

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Barcelona (España).- La centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí, lesionada desde finales de noviembre por una fractura en el peroné izquierdo, ha empezado a trabajar con el grupo, según ha informado este jueves el club azulgrana.

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Buenos Aires.- El fútbol argentino afronta desde hace décadas un conflicto entre clubes y jóvenes promesas que optan por emigrar antes de firmar su primer contrato profesional amparados en un polémico principio legal conocido como ‘patria potestad’, que ha desencadenado una decisión inédita de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para impedir su convocatoria en las selecciones nacionales.

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Girona (España).- Con el Allianz Arena en el horizonte, el Real Madrid disputará un choque clave en LaLiga, frente al recuperado Girona de Míchel, que se ha entrenado este jueves para preparar este choque en el que los catalanes querrán arrancar algún punto para salir de la zona descenso.

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Girona (España).- El técnico del Girona, Míchel Sánchez, ha afirmado este jueves que «no hay un buen momento para ir al Bernabéu» y que «si no es fácil para el Bayern, para el Manchester City, para el Barça, para el Atlético de Madrid» tampoco lo será para su equipo.

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alm/EFE

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