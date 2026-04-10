Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 10 abr (15.00 GMT)

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Madrid, 10 abr (EFE).-

Jerusalén.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó este viernes a España de «librar una guerra diplomática» contra su país, por lo que ordenó expulsar a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por su siglas en inglés) para la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza. «Quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que haga esto, no será nuestro socio en el futuro de la región», afirmó en un vídeomensaje. «No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello».

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Ciudad del Vaticano.- El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte llegaron este viernes al Vaticano para mantener una audiencia privada con el papa León XIV, en la primera reunión entre ambos desde el inicio del pontificado el pasado 8 de mayo de 2025.

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Madrid.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha recibido este viernes en el Palacio de la Moncloa al presidente de Botsuana, Duma Gideon Boko.

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Pekín.- La líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, defendió este viernes en Pekín el acercamiento a China como vía para evitar un conflicto en el estrecho y afirmó que los partidos políticos de la isla deben elegir entre «paz y guerra» a la hora de plantear sus políticas hacia el gigante asiático.

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Barcelona (España).- La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha defendido la necesidad de que las «medidas de emergencia» a corto plazo para abordar la crisis de Oriente Medio no desvíen a la Unión Europea de la «transformación estructural» en la que está inmersa.

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Rabat.-El ministro español de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, firmó este viernes en Rabat un memorando tripartito de entendimiento junto a su homólogo marroquí, Abdellatif Ouahbi, y a la ministra portuguesa, Rita Alarcão Júdice, para agilizar los procedimientos judiciales durante el Mundial de 2030, que organizarán conjuntamente España, Marruecos y Portugal.

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Yakarta.- Indonesios realizaron este viernes una protesta en contra de los ataques de Israel en el Líbano y en solidaridad al pueblo palestino en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Yakarta.

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Peshawar (Pakistán).- Pakistán celebra este viernes un «Día de Gratitud» en el que el Gobierno ha pedido a toda la nación rezar por el éxito de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, una cita que pende de un hilo con la amenaza de Teherán de la suspensión a menos de 24 horas de su inicio.

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Shanghái (China).- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, frenó al 1 % interanual en marzo tras la marca más alta en tres años, mientras los precios industriales repuntaron por primera vez desde 2022 ante el impacto de la guerra en Irán.

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Odesa.- El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) detuvo en Odesa a un ciudadano de un país balcánico de nacionalidad no especificada al que arrestó cuando se disponía a matar por encargo de los servicios secretos rusos a un alto mando de la Marina ucraniana, informó la agencia de espionaje de Kiev.

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Moscú.- El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) detuvo este viernes a un funcionario de la Administración de la ciudad de Mariúpol en la anexionada región ucraniana de Donetsk, bajo sospecha de alta traición por informar a Kiev del emplazamiento de tropas rusas.

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Guayaquil (Ecuador).- El Golfo de Guayaquil, considerado el estuario más grande de la costa del Pacífico sudamericano, se ha convertido en una zona disputada por grupos criminales que buscan nuevas formas de introducir droga en buques que salen de los puertos de la ciudad más poblada de Ecuador con destino a Europa y Estados Unidos.

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Bangkok.- Cientos de tailandeses han comenzado los viajes de vuelta a sus lugares de origen de cara a las celebraciones del festival Songkran, fiesta con la que se celebra la llegada del Año Nuevo tailandés.

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La Laguna (España).- La vocación científica del Premio Nobel de Física en 2012 Serge Haroche (Casablanca-Protectorado Francés de Marruecos, 1944) no se entendería sin la misión Apolo que llevó a la humanidad a la Luna en 1969, en lo que considera una aventura en la que se mezclaban la física y la exploración, y en la que, por primera vez, podía poner números de velocidades, órbitas y trayectorias a lo que veía.

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Pionyang.- El canciller chino, Wang Yi, apostó este viernes por reforzar la cooperación y los intercambios con Corea del Norte durante su reunión en Pionyang con el líder norcoreano, Kim Jong-un, dentro de la creciente coordinación entre ambos países ante un entorno internacional que calificaron con «cambios rápidos y turbulentos».

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Essex (Reino Unido).- Según el centro de estudios energéticos Ember, el creciente parque eólico y solar de Gran Bretaña ha mitigado el impacto del aumento del precio del gas durante las primeras cuatro semanas del conflicto en Oriente Medio.

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Jerusalén.- Fieles ortodoxos celebran el Viernes Santo en Jerusalén, Israel levantó las restricciones a las reuniones públicas después de que Irán, Estados Unidos e Israel negociaran un alto el fuego de dos semanas el 7 de abril de 2026.

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Skopie.- La Iglesia Ortodoxa de Macedonia del Norte celebra el Viernes Santo, se enmarca en la Semana Santa que culmina el domingo con la Pascua de Resurrección, celebrada según el calendario juliano.

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Belgrado.- Los mercados de Belgrado venden coloridos huevos de Pascua este Viernes Santo, mientras la población ortodoxa de Serbia se prepara para celebrar su festividad religiosa más importante el próximo domingo.

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Barcelona (España).- Técnicos del Museu Nacional d’Art de Catalunya han embalado este viernes en un proceso muy minucioso las obras de Francisco de Zurbarán ‘Inmaculada Concepción con dos niños rezando’ y un ‘Bodegón con cacharros’ para ser trasladadas en breve a Londres junto a una cincuentena de obras procedentes de otros museos y colecciones privadas.

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Bogotá.- El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) difundió imágenes satelitales que muestran el desplazamiento de nubosidad y el ingreso de humedad sobre el territorio colombiano, mientras las autoridades mantienen el monitoreo ante el fortalecimiento de la primera temporada de lluvias del año.

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Nave Orión.- A pocas horas del regreso de los astronautas de la misión Artemis II, la NASA compartió un video de los momentos más divertidos que se vivieron durante la travesía en la que lograron sobrevolar la cara oculta de la Luna.

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Moscú.- Rusia celebrará el Día de la Cosmonáutica el 12 de abril, conmemorando el 85 aniversario del primer vuelo espacial tripulado de Yuri Gagarin en 1961.

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Barcelona (España).- Greenpeace se suma a la Global Sumud Flotilla poniendo a disposición el MY Arctic Sunrise y defiende que dado el contexto de conflicto, es imprescindible continuar denunciando la situación.

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San Salvador.- El Salvador comienza este viernes una campaña de vacunación especial contra el sarampión, dirigida a menores de seis a once meses en momentos en que el país centroamericano reporta 11 contagios «importados» y que la región de las Américas enfrenta brotes de esta enfermedad.

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Ciudad de Panamá.- El Museo del Canal de Panamá lanza este viernes la publicación FARO Vol. 1, que reúne las dos primeras ediciones de su programa de residencias artísticas, en un encuentro que busca compartir los procesos, investigaciones y diálogos que han surgido desde FARO como plataforma de experimentación y producción artística contemporánea.

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San José.- El escritor costarricense Daniel Quirós resaltó la importancia de reflejar a través de la ficción, en obras como su nuevo libro ‘Vientos alisios’, la Costa Rica contemporánea caracterizada por su imagen verde y turística, pero que también enfrenta problemas sociales y económicos como la gentrificación, el narcotráfico y el daño ambiental.

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Las Rozas (España).- La internacional española Olga Carmona, que atraviesa una nueva etapa profesional en el París Saint-Germain tras haberse convertido en leyenda del Real Madrid, reveló a EFE que «aún» no conoce al técnico del equipo francés masculino, su compatriota Luis Enrique Martínez, aunque espera hacerlo «pronto».

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Barcelona (España).- La magistrada que investiga el caso Negreira ha tomado declaración este viernes al tesorero del FC Barcelona, Alfons Castro, quien comparece en calidad de representante legal del club, imputado como persona jurídica en la causa que analiza los pagos realizados al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.

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Majadahonda (España).- El Atlético de Madrid prepara este viernes en Majadahonda (Madrid) su encuentro liguero del sábado frente al Sevilla.

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Majadahonda (España).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, consideró este viernes que hay un «montón de motivos» para que el equipo esté la motivado en el partido de este sábado en LaLiga EA Sports contra el Sevilla, como «tener esta camiseta», «representar este escudo», la «gente» del conjunto rojiblanco, o la «familia», según enumeró el técnico en rueda de prensa.

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Madahonda (España).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este viernes, preguntado por si le preocupa que afecte la presión mediática y las quejas del Barcelona por los errores arbitrales en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones del próximo martes, que vive en Madrid, así que están “acostumbrados” en su equipo a “ese tipo de situaciones”.

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Barcelona (España).- El centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, que ha sido baja por lesión en las últimas seis semanas, se ha ejercitado con normalidad en el último entrenamiento que el Barcelona ha realizado este viernes antes de medirse al Espanyol en el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports.

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Barcelona (España).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha admitido este viernes que, más allá del trabajo diario en LaLiga EA Sports, el título «más importante» para jugadores, técnicos y aficionados es la Liga de Campeones.

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Cornellá de Llobregat (España).- El primer equipo del Espanyol se ha ejercitado esta mañana bajo las órdenes de su entrenador Manolo González para preparar el derbi catalán que les enfrentará mañana, sábado, al FC Barcelona en el Camp Nou.

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Cornellá de Llobregat (España).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha afirmado este viernes que el Barcelona «irá al máximo nivel, como ha hecho siempre» contra el cuadro blanquiazul en el derbi de este sábado en el Camp Nou, escenario en que él está convencido de poder obtener un resultado positivo.

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Puebla (México).- El central estado mexicano de Puebla vuelve a colocarse en mapa global del fútbol al ser anunciada este jueves su capital homónima como sede del partido internacional amistoso entre las selecciones de Perú y España, programado para el próximo 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, y que servirá como preparación días antes del arranque de la Copa Mundial 2026.

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Sant Joan Despí (España).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, y el del Espanyol, Manolo González, han posado juntos en el campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper antes del derbi que se disputará este sábado (18:30 horas) en el Spotify Camp Nou.

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alm/EFE

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