Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 16 abr (10.00 GMT)

4 minutos

Madrid, 16 abr (EFE).-

Nabatieh (Líbano).- Ambulancias Nabatieh difundió imágenes del momento en que fuego de fuerzas israelíes mató el miércoles a uno de sus paramédicos e hirió a varios cuando un equipo de emergencias trataba de asistir a varios compañeros paramédicos heridos tras varios ataques consecutivos en Nabatieh, en el sur de Líbano.

(vídeo)

Redacción Internacional.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que «los líderes» de Israel y Líbano hablarán este jueves, en medio de las conversaciones entre los dos países para alcanzar un alto el fuego, mediadas por EE.UU.

(vídeo)

Seúl.- Corea del Sur celebrará elecciones locales el próximo 3 de junio, entre ellas a la alcaldía de Seúl.

(foto)(vídeo)

Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 2,38 % este jueves, cerrando por encima de los 59.000 puntos por primera vez, impulsado por el optimismo de los inversores ante la posibilidad de que Estados Unidos e Irán retomen pronto las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- El Parlamento indio inició este jueves una sesión especial de tres días para decidir una reforma constitucional que pretende duplicar el número de escaños y reservar un 33 % para las mujeres, una iniciativa que la oposición denuncia como una maniobra para alterar el equilibrio de poder en el país.

(foto)(vídeo)

Campamento militar de Fort Magsaysay (FIlipinas).- Filipinas y Estados Unidos realizan desde el pasado 6 de abril y hasta este viernes la primera fase de las maniobras militares conjuntas Salaknib 2026.

(foto)(vídeo)

Niigata (Japón).- La central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, la mayor del mundo por capacidad y operada por la compañía japonesa TEPCO, comenzó este jueves a suministrar electricidad después de más de 14 años parada, confirmó la empresa en su página web.

(foto)(vídeo)

Pekín.- Los precios de las viviendas nuevas en China cayeron por trigésimo cuarto mes consecutivo en marzo en el marco de la prolongada crisis inmobiliaria que vive el país asiático, aunque moderaron de nuevo su bajada en comparación con el mes anterior, al igual que los inmuebles de segunda mano.

(foto)(vídeo)

Londres.- Detrás de un sobrio escaparate en el centro de Londres se encuentra la sombrerería más antigua del mundo, que celebra 350 años de historia con una ilustre clientela que va desde el almirante Nelson o Winston Churchill hasta el rey Carlos III, pasando por Charles Chaplin, Penélope Cruz o David Beckham.

(foto)(vídeo)

Bilbao.- El Cirque du Soleil regresa a Bizkaia tras trece años de ausencia con el espectáculo ‘Kurios: Gabinete de Curiosidades’, que recrea el laboratorio de un “científico convencido de que existe un mundo oculto e invisible, un lugar donde aguardan las ideas más locas y los sueños más grandiosos”, explica la compañía en un comunicado.

(foto)(vídeo)

Londres.- Camisas ‘oversize’, gabardinas amplias, sastrería elegante y bolsos con su emblemática cadena Falabella forman parte de la nueva colección de Stella McCartney para la multinacional sueca de moda H&M, su segunda colaboración en 21 años, que llegará a las tiendas e internet el próximo 7 de mayo.

(vídeo)

Madrid.- En una etapa especialmente prolífica (su «era Woody Allen» la llama, por cuando el director de cine lanzaba una película anual), Bunbury estrena nuevo disco, ‘De un siglo anterior’, en el que prolonga su exploración de la tradición latinoamericana y el balance en sus letras de lo hecho y lo que queda por hacer.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- La ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, rechazó las amenazas en redes sociales que ha recibido la comunidad científica que respalda la decisión de sacrificar a 80 hipopótamos, considerados como especie invasora en la región del Magdalena Medio.

(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.