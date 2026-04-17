Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 17 abr (10.00 GMT)

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Madrid, 17 abr (EFE).-

Cosmódromo de Plesetsk (Rusia).- La Fuerza Aeroespacial Rusia lanzó este viernes varias sondas militares a bordo de un cohete portador Soyuz-2.1a desde el cosmódromo de Plesetsk (norte de Rusia), el tercer lanzamiento del año, según informó el Ministerio de Defensa del país.

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Barcelona/Sao Paulo.- Agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con las autoridades de Brasil, Fiscalía y Policia Federal de Sao Paulo, han desarticulado una organización criminal de carácter transnacional, presuntamente dedicada a la exportación de cocaína vía aérea entre los aeropuertos internacionales de Sao Paulo-Guarulhos de Brasil y Josep Tarradellas, Barcelona-el Prat.

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Rangún (Birmania).- El general golpista Min Aung Hlaing, que juró hace una semana el cargo como presidente de Birmania, ha aprobado una amnistía para 4.335 presos, según informó este viernes la cadena MRTV, controlada por los militares.

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Taguig, (Filipinas).- Ciudadanos filipinos protestan ante el aumento de los precios del combustible debido al conflicto en Oriente Medio y criticaron al presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., por su falta de voluntad política para hacer frente a la situación.

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Pekín.- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái, en el este de China, cayó este viernes un 0,1 % tras ceder 4,12 puntos hasta los 4.051,43.

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Guía (Gran Canaria, España).- Humanidad y tiempo para poder encontrar una alternativa. Es lo que pide Etuani, uno del cerca de medio centenar de residentes que viven en los terrenos de la Casa de Mr. Leacock en Guía, Gran Canaria, ante un desalojo fechado para el 30 de junio que los dejará a todos en la calle.

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Yakarta.- La capital indonesia lleva a cabo durante este viernes y sábado la «Carrer Mega Expo 2026» feria enfocada en la búsqueda de empleo, especialmente entre jóvenes que acaban de terminar sus estudios .

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Barcelona (España).- El actor estadoundiense Willem Dafoe, que interpreta a un magnate griego inspirado en Aristóteles Onassis en ‘El anfitrión’, ha explicado en una entrevista con EFE en el marco del Barcelona Film Fest que «es difícil» que un director le proponga una escena que y él rechace interpretarla.

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San Sebastián (España).- Arrancó en las redes sociales como una ocurrencia y, gracias a la fiebre donostiarra por la Copa del Rey, se ha vuelto un fenómeno viral. La adaptación del tema ‘Café con ron’ de Bad Bunny protagonizada por el delantero islandés Orri Óskarsson se ha convertido en una de las camisetas más vendidas del ‘merchandising’ diseñado por la Real Sociedad para la final de La Cartuja.

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Barcelona (España).- Después de un año 2025 difícil por las lesiones que diezmaron su rendimiento, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) asegura que «no había otra opción» que recuperarse para volver esta temporada al «cien por cien», ya que MotoGP es «el sentido» de su vida.

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Jerusalén.- Cientos de corredores participaron en la 15ª edición del Maratón Internacional Jerusalem Winner el 17 de abril de 2026 en Jerusalén, Israel, tras ser aplazado desde el 27 de marzo por motivos de seguridad en la región.

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alm/EFE

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