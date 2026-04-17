Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 17 abr (15.00 GMT)

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Madrid, 17 abr (EFe).-

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que su país mantendrá el bloqueo naval sobre Irán hasta que haya un acuerdo, a pesar de que Teherán anunció la completa reapertura del estrecho de Ormuz y recomendó a los socios de la OTAN que se mantengan «alejados» del estrecho «a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo».

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Tiro (Líbano).- La autovía que une Beirut con el sur del Líbano registró este viernes atascos kilométricos ante el gran número de personas desplazadas que están regresando a sus hogares tras la entrada en vigor del alto el fuego con Israel, algunos con intención de quedarse y otros todavía más cautos.

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Barcelona (España).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha asegurado que el mandatario estadounidense Donald Trump, «jalonado por (el primer ministro israelí) Netanyahu», ha terminado «en un bloque muy destructivo para la humanidad». Añadió que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, está «imbuido de fundamentalismo sionista» y «olvida la diversidad» de Latinoamérica, influyendo en ese sentido de manera negativa en el presidente Trump, y que la posición de España frente a la guerra en Irán y la migración está a la vanguardia de Europa.

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Barcelona (España).- La vicepresidenta y comisaria de Transición Limpia de la Comisión Europea, la española Teresa Ribera, ha manifestado que la Global Progressive Mobilisation, un foro de debate que arranca este viernes en Barcelona, no es una cumbre en contra de nadie, sino que se trata de una cita de propuestas que tiene entre sus «hilos fundamentales» la defensa del respeto mutuo y del derecho internacional frente a quienes utilizan «su propia voluntad y el uso de la fuerza en la toma de decisiones».

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Barcelona (España).- El expresidente de la Generalitat José Montilla ha señalado este viernes que, a pesar de la ola de extrema derecha en muchos países de Occidente, «el futuro no está escrito como se ha visto en Hungría y se dará en otros lugares, aquí también; la derecha se piensa que tiene las cosas muy ganadas y acabará teniendo sorpresas», ha defendido.

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Washington.- Manifestantes se concentraron este viernes frente al Fondo Monetario Internacional (FMI) para reclamar la cancelación de la deuda global, coincidiendo con las Reuniones de Primavera del organismo y del Banco Mundial, que se celebran del 13 al 18 de abril en la capital estadounidense.

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Kiev.- El rey Carlos Gustavo de Suecia ha viajado este viernes a Ucrania para mostrar el apoyo de los suecos al país invadido por Rusia, según han informado el presidente Volodímir Zelenski y la propia Corte Real sueca.

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Sofía.- Bulgaria se encamina hacia sus octavas elecciones parlamentarias anticipadas en cinco años, que se celebrarán el 19 de abril, tras la dimisión del Gobierno a raíz del rechazo del presupuesto estatal de 2026.

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Berlín.- Varias aerolíneas a nivel global enfrentan un fuerte aumento en los costes del combustible debido a la escalada de tensiones en Oriente Medio, que está reduciendo el suministro y disparando el precio del queroseno a niveles récord.

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Madrid.- El himno de la visita del papa a España, presentado este jueves, es una canción titulada ‘Alza la mirada’ compuesta por once compositores que contiene llamamientos a la paz y coros de más de 1.700 voces grabados en los cuatro lugares que visitará León XIV: Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Shohei Ohtani ha transformado la economía de los Dodgers en un ecosistema publicitario que gira a su alrededor: ingresos de 127 millones de dólares, contratos con gigantes como Uniqlo o Daiso, colaboraciones que se agotan en minutos o piezas de colección que llegan a venderse por 3 millones de dólares. Todos quieren un pedacito de la mayor mina de oro del béisbol.

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Wanstead Forest (Londres).- Las campanillas cubren el suelo de Chalet Wood, en Wanstead Forest (Londres), en plena floración primaveral, en un espectáculo natural que se repite cada año en los bosques británicos, donde se concentra casi la mitad de estas flores en el mundo, cuya recogida está prohibida ante las crecientes amenazas de especies invasoras, la presión humana y el impacto del cambio climático sobre su delicado ecosistema.

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Moscú.- La primavera ha llegado a Moscú y con ello han comenzado los preparativos para la puesta en marcha de las fuentes por toda la ciudad.

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Barcelona (España).- El presidente interino del FC Barcelona, Rafa Yuste, ha hablado para los medios del club para explicar la queja formal que presentó el club a la UEFA, argumentando que los «errores arbitrales» en la eliminatoria de la Champions League ante el Atlético de Madrid, le ha supuesto al club catalán «un grave perjuicio económico y deportivo».

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Madrid.- El Real Madrid prepara ya el partido de la 33ª jornada de Liga, en el que los de Álvaro Arbeloa se enfrentarán al Alavés en el Bernabéu el martes próximo.

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Londres.- El Tottenham Hotspur afronta una inesperada lucha por la permanencia en la recta final de la Premier League, donde, a falta de seis jornadas, se encuentra a solo dos puntos de la salvación tras una racha de 14 partidos sin ganar, en contraste con su posición como uno de los clubes con mayores ingresos del fútbol mundial.

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EFE

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