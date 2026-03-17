Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 17 feb (11.00 GMT)

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Madrid, 17 feb (EFE).-

Jerusalén.- El Ministerio de Defensa de Israel aseguró este martes que ha matado al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, en los bombardeos de anoche contra «infraestructuras del régimen» iraní.

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Aramoun (Líbano).- Israel anunció este martes nuevos ataques contra Irán y objetivos de Hizbulá en Líbano, y la agencia marítima de Reino Unido informó de un impacto contra un buque cerca de Ormuz, mientras EE. UU. busca aliados para vigilar el estrecho, crucial para el comercio energético.

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Jerusalén.- El Ejército israelí reiteró este martes su orden de evacuación de una franja de unos 45 kilómetros de territorio del sur del Líbano, tras la invasión terrestre anunciada ayer por Israel para establecer lo que califica como una «capa de seguridad» para evitar que el grupo chií libanés Hizbulá ataque el norte del territorio israelí.

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Pekín.- El Gobierno chino aseguró este martes que «las hostilidades actuales han causado un profundo desastre humanitario» a los países de Oriente Medio, a los que ha propuesto el envío de ayuda de emergencia, y transmitió su «solidaridad» con los afectados.

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Katmandú.- Nepal continúa este martes la construcción de un nuevo edificio para el Parlamento del país después de que incendiaran el existente durante las protestas lideradas por la Generación Z en septiembre.

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Madrid.- Laura Pausini tenía pendiente en sus más de 30 años de carrera homenajear a la música en español, una deuda que salda con ‘Yo Canto 2’, álbum de versiones de clásicos y temas modernos en el que se igual se atreve con ‘Turista’ de Bad Bunny que con ‘Por qué te vas’ de Jeanette con base de reguetón.

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Valencia (España).- Convento Jerusalén-Matemático Marzal ha ganado el primer premio de la sección Especial de las Fallas 2026 con ‘Redimonis’, una sátira sobre demonios que nos acechan disfrazados de salud, dinero, amor, éxito, poder y juventud realizada por el artista David Sánchez Llongo.

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alm/EFE

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