Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 18 de marzo (16.00 GMT)

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Madrid, 18 mar (EFE).-

Bazargán (Irán).- El funeral de Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, que murió tras unos bombardeos israelíes, se llevó a cabo este miércoles en la capital Teherán, según informó la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

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Ramat Gan (Israel).- En el balcón, ahora reducido a una plataforma de escombros, donde esta madrugada un misil de racimo iraní mató a dos ancianos en Tel Aviv, alguien ha extendido una bandera estadounidense y otra de Israel. Es el último ataque letal de Irán, que eleva a 14 la lista de fallecidos desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

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Sidón (Líbano).- El Ejército israelí anunció que se dispone a bombardear los puentes sobre el río Litani, que conectan el sur del Líbano con el resto del país, y reiteró la orden de desplazamiento forzoso contra los libaneses del sur.

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Tel Aviv.- Los equipos de Bomberos de Israel intervinieron la madrugada de este miércoles en 34 incidentes, ocho de ellos graves, según un comunicado que detalla la muerte de dos personas, viviendas con impactos e incendios ya controlados.

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Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado este miércoles el compromiso de ayuda militar de España a Ucrania en 2026 por valor de 1.000 millones de euros, que ha avanzado que permitirán aumentar la coproducción en el ámbito de la industria de defensa y, en concreto, drones, radares y misiles.

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Madrid.- El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, ha afirmado este miércoles que suscribe plenamente las palabras del rey de España, Felipe VI, reconociendo que hubo «mucho abuso» durante la conquista de América.

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Berlín.- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó este miércoles que el régimen iraní tiene que realizar concesiones radicales para que sea posible poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel a través de una solución política.

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París.- El ministro español de Transportes, Óscar Puente, hizo este martes una defensa del multilateralismo con ocasión de su visita al Foro Internacional del Transporte (ITF), una agencia vinculada a la OCDE, en un momento en que Estados Unidos cuestiona la pertinencia de diferentes organismos internacionales.

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La Habana.- La actualidad judicial en EE.UU. y los anuncios de reformas económicas en Cuba en medio de fuertes tensiones bilaterales han revivido el interés en la poderosa y controvertida ley Helms-Burton, lastre para cualquier potencial inversión extranjera en Cuba.

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Tokio.- El precio promedio de la gasolina en Japón ha llegado a máximos históricos, al situarse en 190,8 yenes por litro (alrededor de 1,04 euros), ante el aumento de los precios del petróleo por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el 28 de febrero pasado.

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Roma.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha intensificado sus apariciones en las redes sociales para buscar el respaldo a su polémica reforma de la justicia, a cuatro días del referéndum al que la someterá para su validación final.

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Bogotá.- Militares colombianos detonaron de manera controlada la bomba hallada en la zona fronteriza con Ecuador que, según el presidente Gustavo Petro, era del Ejército del país vecino, informó este miércoles el Ministerio de Defensa.

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Washington.- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió este miércoles a preguntas de los medios sobre la situación en Irán a las afueras del Ala Oeste, en medio de la escalada del conflicto y mientras la Administración defiende que sus acciones se basan en información de inteligencia sobre amenazas del país persa.

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Ciudad de Panamá (Panamá).- Un edificio histórico de Ciudad de Panamá que albergó el icónico Bazar Francés está siendo restaurado para convertirse en un espacio cultural y social abierto a la comunidad, en una iniciativa que busca revitalizar el patrimonio urbano en una ciudad con escasez de estos espacios, según explicó a EFE el arquitecto venezolano Eduardo Izaguirre.

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Roma.- Felipe VI tomará posesión este viernes del título de protocanónigo del cabildo de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, un privilegio destinado sólo al jefe de Estado español y que dará continuidad al vínculo que el país ibérico ha tenido con esta basílica romana a lo largo de los siglos.

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Alcalá de Henares (Madrid).- El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, ha defendido este miércoles el «poder real» del español como el «arma definitiva» de la comunidad hispanohablante frente al «avasallamiento» del trumpismo que, como ha dicho, «pisotea y vilipendia» este idioma.

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Madrid.- La Policía Nacional ha liberado a ocho mujeres obligadas a ejercer la prostitución, incluso con menores de edad, en un chalet en Madrid alquilado por un matrimonio que ha ingresado en prisión y que llevaba explotando sexualmente a ciudadanas latinas en esta vivienda desde hace 11 años.

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Quito.- La Mariscal, un barrio con más de un siglo de historia en Quito, la capital de Ecuador, pasó de ser un enclave aristocrático a un centro turístico y cultural que hoy enfrenta el reto de renacer y recuperar su vida residencial y actividades económica y cultural, afectadas -entre otros- por la inseguridad.

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Asunción.- Lourdes López, quien viajó por carretera desde una zona limítrofe con Argentina para llegar a Asunción, la capital de Paraguay, rellena con entusiasmo los formularios para su viaje a España, donde una centena de trabajadores agrícolas de este país suramericano se sumarán a la fuerza laboral temporaria de los campos de frutos rojos en Huelva y esperan cumplir su sueño de aprender y mejorar sus ingresos para emprender una nueva vida en casa

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Nairobi.- Un segundo grupo de 215 agentes de policía kenianos ha regresado a casa desde Haití tras un despliegue de un año de duración en el marco de la misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad (MSS), destinada a respaldar a la Policía Nacional de Haití en la lucha contra la violencia de las bandas.

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Venecia (Italia).- El tejado del pabellón de Serbia, ubicado en los Jardines de la Bienal de Venecia (norte de Italia), fue escenario de un incendio que movilizó a los equipos de emergencia, según informaron este miércoles los bomberos en su cuenta oficial de X.

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Londres.- Varias personas disfrutaron hoy durante un día soleado de primavera en Regent’s Park, Londres, Reino Unido.

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Londres.- El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se dirigió a los medios de comunicación en Londres antes del partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones frente al Tottenham.

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Sevilla.- El Betis se ha entrenado este miércoles para afrontar al Panathinaikos griego, que mañana tratará de defender en el campo del Betis el 1-0 cosechado en la ida de los octavos de final de la Liga Europa.

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Londres.- Los aficionados del Atlético de Madrid se encuentran en Londres para animar a su equipo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Tottenham.

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Teherán.- La selección femenina de fútbol iraní llegó este miércoles a Irán por la frontera terrestre que separa el país con Turquía, informó la agencia Fars.

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lgs/EFE

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