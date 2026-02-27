Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 27 feb (16.00 GMT)

Madrid, 27 feb (EFE).-

Peshawar (Pakistán).- La actual escalada bélica entre Islamabad y Kabul, que este viernes ha dejado un balance cruzado de decenas de víctimas y ataques aéreos en el corazón de ambos países, tiene su origen directo en la actividad del grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

(foto)(vídeo)

Nangarhar (Afganistán).- El Gobierno de los talibanes informó este viernes del lanzamiento de nuevos ataques aéreos contra centros de mando y bases militares estratégicas en el interior de Pakistán y alcanzó, según su versión, instalaciones en Abbottabad, Nowshera, Jamrud y las proximidades de la ciudad de Faisalabad, en la región de la capital paquistaní. Pese a todo, asegura que su objetivo final sigue siendo una resolución negociada de la crisis con Pakistán.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este viernes la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, tras completar su ratificación Argentina y Uruguay.

(foto)(vídeo)

Kohat (Pakistán).- Soldados y familiares asisten al funeral de los soldados paramilitares Naimat Ullah y Hazratullah, que murieron en una operación contra presuntos militantes cerca de la frontera afgana en Kohat. El incidente se produce en medio del deterioro de la situación de seguridad en Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán, donde los ataques contra las fuerzas de seguridad del país se han intensificado en los últimos meses.

(foto)(vídeo)

Ginebra (Suiza).- El relator de la ONU para Afganistán, Richard Bennett, pidió este viernes «calma y contención» entre las autoridades afganas y paquistaníes ante la escalada bélica entre ambas partes, y advirtió que una guerra entre Kabul e Islamabad podría tener graves consecuencias en la región.

(foto)(vídeo)

Nueva York (Estados Unidos).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió este viernes la liberación de todos los presos políticos de Venezuela que aún no han sido puestos en libertad tras la amnistía y también la revisión del estado de emergencia.

(foto)(vídeo)

Peshawar (Pakistán).- Agentes de seguridad paquistaníes montaron guardia mientras los musulmanes llevaron a cabo la segunda oración del viernes del mes sagrado del Ramadán junto a una carretera en Peshawar.

(foto)(vídeo)

París (Francia).- El presidente francés se quejó este viernes de la «mala sorpresa» que ha supuesto para su país el anuncio por la Comisión Europea de la aplicación provisional del acuerdo comercial con Mercosur, y advirtió de que París se mantendrá vigilante para que se cumpla lo negociado en los últimos meses.

(foto)(vídeo)

Santiago de Chile.- El palacio de La Moneda, en el corazón de Santiago, se prepara para volver a ser «habitado» el próximo 11 de marzo, cuando José Antonio Kast se convierta en el primer presidente desde 1958 en hacer de la sede del Gobierno la residencia presidencial.

(foto)(vídeo)

Astaná.- Los presidentes de Kazajistán y Serbia, Kasim-Yomart Tokáyev y Alaksandar Vucic, acordaron hoy elevar a un nuevo nivel la cooperación bilateral entre ambos países, particularmente en las esferas de tecnologías informáticas, energía y defensa.

(foto)(vídeo)

Centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan (China).- China anunció este viernes que realizará en 2026 su primera misión espacial tripulada con una estancia de un año en órbita y confirmó que un astronauta de Pakistán participará en una futura misión en su estación espacial.

(foto)(vídeo)

– Berlín (Alemania).- Varios líderes sindicales como Christiane Benner (IG Metall) y Yasmin Fahimi (DGB) se han manifestado este viernes en Berlín junto a decenas de participantes para conmemorar el Día de la Igualdad Salarial y denunciar la brecha que persiste entre hombres y mujeres.

(foto)(vídeo)

Londres.- Un hombre de 38 años fue detenido este viernes como sospechoso de haber realizado pintadas sobre la estatua del ex primer ministro conservador Winston Churchill, situada junto al Parlamento británico, con mensajes que lo califican de «criminal de guerra sionista».

(foto)(vídeo)

Daca.- Daca acoge la nueva edición de la feria del libro, que se extenderá hasta finales de marzo, en las instalaciones de la Academia Bangla.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El consejero delegado de GSMA Ltd, John Hoffman, ha descartado este viernes que las protestas convocadas en contra de la presencia de empresas israelíes en el Mobile World Congress (MWC) vayan a tener algún impacto y ha confirmado que esas compañías siguen participando en el evento.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Profesionales de Brasil, España, Honduras, México y Portugal, han galardonados este viernes con los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo, por trabajos sobre el significado de la muerte, los incendios en Portugal, o los migrantes que cruzan el Río Bravo (México).

(foto)(vídeo)

Ciudad de Gaza.- Palestinos de Gaza realizan la oración del segundo viernes de Ramadán entre los escombros de la mezquita al-Kenz, parcialmente destruida por bombardeos israelíes, en el barrio de Rimal, en el oeste de la ciudad de Gaza.

(foto)(vídeo)

La Paz.- Una investigación liderada por la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de Bolivia identificó que los pobladores andinos poseen un gen mutado, el NFKB1, que les permite una mejor adaptación a la altitud y los protege del mal de montaña, explicó en una entrevista con EFE el médico e investigador Ricardo Amaru.

(foto)(vídeo)

Nom Pen.- El viceprimer ministro de Camboya, Hun Many, asistió este jueves a la ceremonia de restitución de 74 piezas culturales jemer devueltas desde el patrimonio del fallecido coleccionista Douglas Latchford, en virtud de un acuerdo firmado en 2020 con su familia, informó el Ministerio de Cultura y Bellas Artes.

(foto)(vídeo)

Nuevo Taipéi (Taiwán).- La gente lanzó linternas voladoras para iluminar el cielo nocturno durante el Festival de Farolillos de Pingxi, celebrado el viernes en Nuevo Taipéi, continuando así una larga tradición entre las comunidades de origen chino.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El cantante canadiense Bryan Adams, el británico Rick Astley, el artista británico-libanés Mika y los españoles Amaia, Luz Casal y Miguel Ríos son algunos de los músicos que actuarán en el Cap Roig Festival 2026.

(foto)(vídeo)

Nyon (Suiza).- El Barcelona se enfrentará al Newcastle inglés en los octavos de final de la Liga de Campeones, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

(foto)(vídeo)

Madrid.- El Real Madrid llevó a cabo este viernes su primer entrenamiento de preparación de cara al partido del lunes ante el Getafe (21:00 horas CET, -1 GMT), en el que Raúl Asencio será baja, como el francés Kylian Mbappé, quien se enfoca en un tratamiento conservador en la rodilla izquierda.

(foto)(vídeo)

Majadahonda (España).- “No voy a hablar de temas que no sabemos qué va a suceder”, explicó este viernes Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, cuando fue preguntado por el futuro de Antoine Griezmann, entre el interés del Orlando City para su fichaje antes del 26 de marzo, al tiempo que manifestó que está “hablando” con el jugador, al que “no hay que meterle presión ni hablar de más”.

(foto)(vídeo)

Sant Joan Despí (España).- La plantilla del Fútbol Club Barcelona se ha entrenado esta mañana, con la ausencia del lesionado Frenkie de Jong, en la Ciudad Deportiva para preparar el partido de Liga que disputará este sábado ante el Vila-real en el Spotify Camp Nou.

(foto)(vídeo)

