Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 8 ago (10.00 GMT)

Madrid, 8 ago (EFE).-

Seúl.- Protesta en Seúl, contra la política de defensa del presidente estadounidense Donald Trump hacia Corea del Sur.

(vídeo)(foto)

Bangkok.- La Subdirectora General de Información de Tailandia y Portavoz Adjunta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maratee Nalita Andamo, y el Portavoz de Asuntos de Seguridad del Cuartel General de las Fuerzas Armadas Reales de Tailandia, Surasant Kongsiri, realizaron este viernes una rueda de prensa para dar a conocer algunos detalles tras el acuerdo alcanzado en la víspera sobre el conflicto en la frontera.

(vídeo)

Londres.- Protesta antirracista frente al hotel «migrante» de Londres.

(vídeo)(foto)

Sacramento.- Las autoridades políticas de California acogen a los demócratas de Texas que han salido de su estado para evitar la redistribución de distritos electorales aupada por el presidente republicano Donald Trump.

(vídeo)(foto)

Tokio.- El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, acordaron este viernes reforzar la cooperación económica entre ambos países en áreas como la promoción de inversiones, el suministro de materias primas y el desarrollo de infraestructuras, durante una cumbre en Tokio.

(vídeo)(foto)(audio)

Nagasaki (Japón).- La ciudad japonesa de Nagasaki se alista para la conmemoración, este sábado 9 de agosto, del 80 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica llamada «Fat Man», lo que desembocó en la rendición de Japón el 15 de agosto y puso fin a la Segunda Guerra Mundial.

(vídeo)(foto)

Nueva York.- El grupo Rise and Resist se reúne en el City Hall Park para protestar contra las detenciones del ICE.

(vídeo)(foto)

Oviedo (España).- Navelgas, una pequeña aldea del noroccidente asturiano de menos de 300 habitantes, es el escenario este año del Campeonato Mundial de Bateo de Oro, que reúne durante esta semana a casi 600 participantes procedentes de 24 países de los cinco continentes.

(vídeo)

Madrid.- El Real Madrid continúa con su corta pretemporada, de 15 días antes del debut en Liga ante Osasuna el 19 de agosto, y como parte de ello disputará una sesión de entrenamiento con el Leganés durante la jornada del viernes para seguir afinando la puesta a punto.

(vídeo)

rmg/EFE

