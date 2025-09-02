The Swiss voice in the world since 1935

Análisis de drogas en Tomorrowland y Extrema Outdoor refleja un mayor consumo y variedad

Bruselas, 2 sep (EFE).- Un análisis de 2.354 muestras de droga incautadas en los macrofestivales Tomorrowland y Extrema Outdoor, que se celebran cada año en Bélgica, ha revelado el aumento del consumo así como la presencia de nuevas sustancias, según indicó este martes el Instituto nacional de criminalística y criminología de Bélgica.

Ese instituto ha llevado a cabo un estudio de las muestras incautadas y analizadas con motivo de las ediciones 2024 y 2025 de ambos festivales.

Los resultados de esos análisis, efectuados gracias a los laboratorios móviles presentes en los sitios de los festivales, revelan que el MDMA (anfetamina), la ketamina (alucinógeno) y la cocaína siguen siendo las drogas más consumidas, pero también ponen de relieve un aumento de nuevas sustancias psicoactivas, informó la agencia Belga.

«Los festivales permiten tener una imagen en tiempo real del mercado de la droga», dijo la comisaria nacional de drogas belga, Ine Van Wymersch.

Una de cada tres pastillas de éxtasis contiene cantidades superiores a 200 gramos de MDMA mientras que la ketamina, aún relativamente nueva en el mercado belga, se ha convertido en una de las drogas más consumidas.

Además, se identificaron unas 60 muestras de «polvos rosas», que aunque se conoce como cocaína rosa es en realidad una mezcla fundamentalmente de MDMA y ketamina, a la que se pueden añadir otras sustancias.

El análisis realizado ha detectado también la aparición de vapeadores que contienen drogas, un fenómeno que se extiende más allá de los festivales y que también afecta al público más joven. EFE

