Andrí Yermak, el lugarteniente en la sombra al que se ha aferrado Zelenski

Marcel Gascón

Kiev, 28 nov (EFE).- Un hombre alto y corpulento aparece en prácticamente todas las fotos del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en los innumerables actos y viajes oficiales que ha efectuado el líder de Kiev desde que Rusia comenzara hace casi cuatro años su invasión de Ucrania.

Vestido en la primera fase del conflicto con ropa verde oliva que más tarde cambiaría por los trajes y las corbatas que luce ahora, Andrí Yermak (Kiev, 1971) es, sobre el papel, el jefe de gabinete de Zelenski.

Pero las funciones que desempeña van más allá de lo que se espera del cargo, lo que ha llevado a este exabogado y productor de cine, que de joven se abrió camino como chico para todo de una discoteca frecuentada por oligarcas, a ser considerado el primer ministro de facto, el ministro de Exteriores y la única persona capaz de influir en el presidente ucraniano.

Detectives anticorrupción han registrado este viernes la vivienda y el despacho de Yermak, algo que amenaza ahora tanto su posición como la de quien hasta este momento ligó a él su suerte de forma prácticamente indisociable.

Ministros eclipsados

Señalado por sus críticos por el control que ejerce sobre la agenda de reuniones del presidente, Yermak ha eclipsado a todos los ministros cuyo campo de responsabilidad se ha cruzado con el mandato prácticamente ilimitado del hombre de confianza de Zelenski.

En Granada, cuando el presidente ucraniano se reunió con el rey Felipe VI, Yermak ocupó el lugar contiguo a Zelenski, mientras el entonces ministro de Exteriores, Dmitró Kuleba, quedaba relegado a una posición de menor rango.

Kuleba acabaría siendo reemplazado por el actual titular de Exteriores, Andrí Sibiga, un diplomático cercano a Yermak y con menor perfil que su antecesor.

Algo parecido ocurrió en una visita a Ankara. Ya vestido de traje, Yermak se sentó junto al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dejando al jefe del Consejo para la Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, en un sofá adyacente, a pesar de que éste lideraba en teoría el equipo ucraniano en las negociaciones de paz que iban a abordarse.

Ante las críticas por su protagonismo, tanto Yermak como Zelenski han argumentado que la dedicación completa y la lealtad sin fisuras de su mano derecha es exactamente lo que necesita el antiguo cómico para ejercer el papel principal de jefe de Estado que le corresponde sin tener que ocuparse de los asuntos más fastidiosos.

Entre los logros que avalan a Yermak destaca haber negociado en 2019, cuando ya asesoraba a Zelenski pero aún no era su sombra ni su jefe de gabinete, un intercambio de prisioneros con Rusia en el que regresaron más de treinta ucranianos capturados por los rebeldes prorrusos en el Donbás.

Su hoja de servicios no logrado convencer, sin embargo, a gran parte de los ucranianos. Conscientes de las dificultades de cambiar de presidente en plena ley marcial, la mayor parte de los críticos de Zelenski evita pedir su marcha y se conforman con exigirle el cese de su mano derecha.

Inseparable del presidente

Según un perfil publicado por ‘The Financial Times’, Zelenski y Yermak viven juntos desde el comienzo del conflicto y comparten casi toda su jornada, trabajando o jugando al ping pong, viendo clásicos de cine o haciendo ejercicio juntos en el poco tiempo libre que tienen.

Tras destaparse este mes una supuesta trama de sobornos en la que habrían participado un exsocio empresarial de Zelenski y varios ministros, los canales de Telegram ucranianos empezaron a llenarse de rumores sobre la supuesta implicación de Yermak en el escándalo.

Colaboradores de Zelenski y diputados de su propio partido le pidieron que se deshiciera de su lugarteniente, pero el presidente desoyó esas voces y nombró a Yermak jefe del equipo negociador ucraniano en los contactos con EE.UU. sobre el plan de paz de Washington.

Los ucranianos despertaron este viernes con las noticias de los registros efectuados por las autoridades anticorrupción a Yermak. A la espera de que se conozca si acaba siendo imputado, Zelenski debe volver a decidir entre mantenerse fiel o soltar lastre para distanciarse de un posible escándalo.

Tome la decisión que tome, Yermak se ha convertido en un símbolo de la forma de gobernar de Zelenski, que fue descrita por el exasesor del presidente Alexander Rodnianski en un reciente artículo en ‘The Economist’ en los siguientes términos.

«(…) El equipo presidencial ha personalizado sistemáticamente el poder. El gabinete de ministros ha sido tratado más como una extensión administrativa de la Oficina Presidencial que como un centro independiente de decisión política. La lealtad ha prevalecido sobre la competencia. Los roles institucionales se han devaluado”. EFE

