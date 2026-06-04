Ankara comienza a blindarse para la cumbre de la OTAN de julio

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Ankara, 4 jun (EFE).- Las autoridades turcas han comenzado a blindar Ankara para recibir en julio a los líderes de la OTAN, entre ellos el presidente de EE. UU., Donald Trump, en medio de las tensiones desatadas por la guerra de Irán, país vecino del miembro euroasiático de la Alianza Atlántica.

Durante la próxima cumbre de la OTAN, convocada para los días 7 y 8 de julio, la capital turca se convertirá en una zona de exclusión aérea protegida desde el aire por cazabombarderos F-16 y sistemas de defensa antimisiles, según los preparativos que coordina la Secretaría General de la Presidencia.

Varios medios turcos que citan a «fuentes oficiales» coinciden en informar de que, pese al alto el fuego vigente en la guerra desatada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, las autoridades turcas consideran que el riesgo de seguridad regional se mantiene elevado. Por esta razón, se extremarán las medidas más allá del ámbito policial para proteger a los más de 6.000 participantes en el encuentro de alto nivel.

Además de desplegar en tierra a unos 40.000 agentes de seguridad y activar sistemas de defensa aérea de corto y medio alcance, se instalarán sistemas antidrones contra posibles amenazas de estos aparatos no tripulados.

Asimismo, dos grandes exámenes de ingreso a la educación, en los que se prevé la participación de unas 7.000 personas, han sido pospuestos del 12 al 26 de julio.

Mientras tanto, las autoridades aún estudian si decretan tres días de libranza extraordinaria para los funcionarios públicos, de acuerdo con las informaciones publicadas por el periódico progubernamental Sabah.

El objetivo de estas medidas es reducir la congestión en la ciudad, aliviar el tráfico en Ankara y facilitar el control de las rutas designadas para la cumbre.

Por otra parte, todas las manifestaciones o marchas estarán prohibidas durante dos semanas. Los servicios de seguridad turcos han comenzado ya una estrecha cooperación con sus colegas extranjeros para identificar a personas que hayan participado en protestas en cualquier otro país.

Para la llegada de los jefes de Estado y de Gobierno se ha renovado, por más de 230 millones de dólares, una pista de aterrizaje militar, al tiempo que se prevén fuertes restricciones a los vuelos internacionales en el aeropuerto comercial de Ankara.

Por otro lado, la red de más de 30.000 cámaras de vigilancia ya instaladas en la ciudad se reforzará con otras cien unidades en puntos estratégicos.

Además de los jefes de Estado y de Gobierno de los 32 países miembros de la OTAN, se prevé que en la cumbre participen el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Durante el primer mes de la guerra de Irán, los sistemas de defensa aérea de la OTAN en la región interceptaron cuatro misiles iraníes dirigidos hacia Turquía, si bien Teherán en ningún momento reconoció haberlos lanzado. EFE

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