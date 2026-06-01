Anthropic autoriza que la Agencia de Ciberseguridad de la UE acceda a Mythos

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Bruselas, 1 jun (EFE).- La tecnológica estadounidense Anthropic ha autorizado a la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea (ENISA) a tener acceso a su modelo de inteligencia artificial Mythos para poder evaluar sus riesgos antes de que se lance al mercado de forma generalizada, como ha confirmado este lunes la Comisión Europea.

Desde que Anthropic alertase sobre los peligros que su nueva herramienta tiene en materia de ciberseguridad, el Ejecutivo comunitario ha estado negociando con la compañía para poder testar el modelo y fue ayer cuando la empresa concedió el permiso, tras la reunión que la semana pasada mantuvo en San Francisco (Estados Unidos) con miembros de la Comisión.

No obstante, la tecnológica y la Comisión Europea siguen negociando las condiciones en las que se realizarán los test antes de que ENISA acceda al modelo; entre otras cuestiones, las garantías para evitar que se filtren las posibles vulnerabilidades cibernéticas que se puedan detectar en las empresas y los bancos europeos.

«Acogemos con satisfacción los últimos avances sobre el posible acceso en el futuro», ha dicho en un comunicado el portavoz de tecnología del Ejecutivo comunitario, Thomas Regnier, quien ha señalado que la autorización que ha concedido la empresa «es de suma importancia para obtener una imagen clara de los riesgos potenciales».

«No olvidemos que Mythos no es algo aislado, una nueva ola de potentes modelos poderosos está llegando al mercado», ha subrayado Regnier.

Anthropic asegura que las habilidades avanzadas de Mythos le han permitido detectar peligros cibernéticos que habían permanecido ocultos durante 27 años, con una capacidad autónoma tan potente que le han llevado a suspender su lanzamiento de forma generalizada.

Desde entonces, ha llegado a acuerdos con unas 40 empresas estadounidenses -entre ellas las tecnológicas Apple, Google, Microsoft, Nvidia o los bancos Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley-, para que prueben el modelo de inteligencia artificial, antes de generalizar su acceso.

En Europa, los ministros de Economía y Finanzas de la UE y el Banco Central Europeo han empezado discutir los riesgos que Mythos puede tener para la banca europea. EFE

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