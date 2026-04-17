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Anthropic lanza Claude Design, una herramienta de IA para crear diseños y prototipos

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Nueva York, 17 abr (EFE).- La empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic, lanzó este vienes de Claude Design, una nueva herramienta diseñada para la creación de contenido visual, como «diseños, prototipos, diapositivas y resúmenes», anunció la compañía en un comunicado.

El nuevo producto está impulsado por Claude Opus 4.7, el modelo con capacidades de visión más avanzado de la firma hasta la fecha y está disponible en versión preliminar para los suscriptores de Claude Pro, Max, Team y Enterprise.

Según explicó la compañía en un comunicado, el objetivo es permitir que diseñadores puedan generar material gráfico «pulido» a partir de descripciones de texto o archivos existentes.

«Cuando se le otorga acceso, Claude también puede aplicar automáticamente el sistema de diseño de tu equipo a cada proyecto, garantizando así la coherencia del resultado con el resto de los diseños de tu empresa», añade la empresa en su nota.

La plataforma permite importar datos desde documentos a capturas de sitios web y los diseños generados con IA pueden exportarse a formatos como PDF, PPTX, HTML o directamente a la plataforma Canva.

La empresa adelantó que en las próximas semanas ampliará las integraciones con otras herramientas de trabajo externas, consolidando su apuesta por la IA generativa aplicada a la productividad y el diseño de vanguardia. EFE

syr/jco/rf

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