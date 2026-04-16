Anthropic lanza un nuevo modelo de IA con funciones de ciberseguridad restringidas

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Nueva York, 16 abr (EFE).- La empresa de inteligencia artificial Anthropic ha anunciado este jueves el lanzamiento de su nuevo modelo, Claude Opus 4.7, una versión que mejora sustancialmente las capacidades de ingeniería de software y razonamiento de su predecesor, pero que llega con restricciones deliberadas en sus funciones de ciberseguridad.

El lanzamiento de Opus 4.7 se produce apenas dos meses después de su versión anterior, la 4.6, y busca posicionarse como la herramienta más potente de la firma disponible para el público general y empresas.

Sin embargo, Anthropic ha subrayado que este modelo es «menos capaz» en términos generales que Claude Mythos Preview, el avanzado sistema que la firma presentó la semana pasada bajo un acceso restringido debido a los riesgos que podría suponer para la seguridad global.

Aunque es menos capaz en términos de ciberseguridad que el modelo Mythos Preview, Opus 4.7 incluye sistemas automáticos para detectar y bloquear solicitudes de alto riesgo relacionadas con ciberataques.

Es además el primer modelo en implementar salvaguardas probadas tras el Proyecto Glasswing -que toma su nombre de la mariposa de alas de cristal que utiliza sus alas transparentes para ocultarse a plena vista-, un modelo de defensa en ciberseguridad a la que podrán acceder más de 40 organizaciones, entre las que figuran Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, CrowdStrike, JPMorgan Chase, Cisco, Broadcom, Palo Alto Networks y la Linux Foundation.

Según anuncia la empresa en un comunicado, Opus 4.7 ha superado a modelos de la competencia, como Gemini 3.1 Pro, de Google, en tareas de codificación agéntica y razonamiento multidisciplinar.

Además, Anthropic -empresa creada por exempleados de OpenAI- anota que el nuevo modelo tiene un nuevo nivel de control de «esfuerzo» denominado xhigh (juego de palabras en inglés que significa extra fuerte), que permite a los desarrolladores ajustar «un control más preciso sobre el equilibrio entre razonamiento y latencia en problemas complejos».

El anuncio llega en un momento en que la Administración del presidente de EE. UU. tiene los ojos puestos en la empresa. La reciente presentación del Proyecto Glasswing ha provocado reuniones de alto nivel entre políticos y grandes banqueros de Wall Street ante la amenaza que pueda representar una IA autónoma para el sistema financiero y la infraestructura crítica.

Anthropic ha avanzado hoy que el precio de salida de Opus 4.7 se mantendrá igual al de la versión 4.6 (5 dólares por millón de tokens de entrada y 25 dólares por millón de tokens de salida) y estará disponible a través de su propia plataforma y de los servicios en la nube de Amazon Bedrock, Google Cloud y Microsoft Foundry. EFE

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