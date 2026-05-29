Anthropic recauda 65.000 millones de dólares y alcanza una valorización de 965.000 millones

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La empresa de inteligencia artificial Anthropic informó el jueves que recaudó 65.000 millones de dólares en una nueva ronda de financiación que valora al creador de Claude en 965.000 millones de dólares, superando por primera vez a su rival OpenAI antes de una esperada salida a bolsa.

La compañía de San Francisco, fundada por extrabajadores de OpenAI, triplicó prácticamente en tres meses su valoración (380.000 millones en febrero), tras el cierre de una nueva ronda de financiación récord liderada por los fondos de inversión Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia Capital.

«Estos fondos nos ayudarán a atender la demanda histórica que estamos experimentando, mantenernos a la vanguardia de la investigación y llevar Claude a más lugares de trabajo», declaró Krishna Rao, director financiero de Anthropic.

La ronda también incluye 15.000 millones de dólares de compromisos ya anunciados por parte de gigantes de la computación en la nube, entre ellos 5.000 millones de Amazon.

La start-up afirma que su facturación anualizada (una extrapolación a 12 meses de los ingresos recientes) ha superado el umbral de 47.000 millones de dólares, frente a 14.000 millones cuando realizó su ronda de financiación en febrero.

Este salto ilustra la adopción acelerada de sus herramientas profesionales, entre las que destaca Claude Code, su asistente de programación para desarrolladores.

El auge de Anthropic se basa en una apuesta: entregar la IA generativa prioritariamente a las empresas. OpenAI, por su parte, había apostado primero por el mercado de consumo, ampliamente dominado por su modelo ChatGPT y por las herramientas Gemini de Google.

Este éxito, no obstante, ha ido acompañado de grandes dificultades para Anthropic a la hora de atender la demanda de capacidad de cálculo, por falta de suficientes chips y servidores.

Para hacer frente a la explosión de esta demanda, Anthropic firmó recientemente acuerdos por varios gigavatios de capacidad con Amazon, Google y Broadcom, así como una asociación con SpaceX, el grupo de Elon Musk.

Valorada ahora por encima de su principal rival OpenAI, cuyo último tramo de financiación en marzo la situó en 852.000 millones de valoración, se espera que Anthropic salga a bolsa de aquí a finales de año, según los analistas y los mercados financieros.

Por su parte, OpenAI se dispone a presentar su documentación previa a su salida a bolsa, según varios medios, mientras que SpaceX publicó su expediente la semana pasada, en camino hacia un posible récord de una salida a los mercados.

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