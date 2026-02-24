Antoñito Molina, tras liderar en Viña: «Si tienes el cariño de la gente, lo tienes todo»

3 minutos

Víctor Castelló

Viña del Mar (Chile), 24 feb (EFE).- El cantante español Antoñito Molina, que este martes vuelve a representar a España en el Festival Internacional Viña del Mar, afirmó a EFE que «si tienes el cariño de la gente, lo tienes todo», tras alcanzar la madrugada del lunes la mejor puntuación en la primera gala del festival que se celebra en Chile.

«El éxito real es sentir el cariño de la gente. Lo sentí en la Quinta Vergara (lugar de Viña del Mar donde se celebra el festival) y lo siento todos los días de mi vida. El cariño de la gente es lo que no se puede comprar en la vida. Mucha gente lo busca y no lo encuentra. Si tú lo tienes, lo tienes todo», desarrolló en una entrevista con EFE en Viña del Mar.

El artista interpretó su canción ‘Me prometo’ en la primera gala de la Competencia Internacional obteniendo un 6.1 sobre 7, la mejor puntuación dentro de los tres países que intervinieron en esa jornada, lo que le coloca como favorito para pasar a las fases finales.

«No sé qué tiene que pasar o que no tiene que pasar con el tema de las puntuaciones. Hacer cuentas solo me va a llevar a un sitio que no me gusta. Prefiero vivir otra actuación con el espíritu que hice. Voy a disfrutarlo. A entregarme. Porque sé que el resto no depende de mí. Vengo de un duro camino y creo que lo importante es disfrutarlo», apuntó Antoñito Molina sobre su gran éxito.

El cantante gaditano no se olvidó, no obstante, del acompañamiento de su gente y del cariño de sus seguidores a los que define como parte de su vida.

«Sienten que estas cosas bonitas que están viniendo son parte de ellos. Me han acompañado en conciertos donde hace unos años había muy poquita gente. Tengo gente muy buena, muy cariñosa que me acompaña hace un montón de tiempo y que, de cierta manera, también han visto todo lo que me ha ido pasando y me han acompañado en el camino. Son parte de esto», agregó.

El miedo al monstruo

‘El Monstruo’, como se le conoce a la audiencia de Viña del Mar por su exigencia con los artistas que se suben a la tarima de la Quinta Vergara, brindó una gran ovación a Molina tras su interpretación en la primera noche. Se fue a casa con un 6.1 sobre 7 en puntuación general.

«Lo sentí muy bien. Salí bastante emocionado, nervioso, con ganas. Nervios bonitos que yo le llamo, y controlado. Lo disfruté mucho. Me acordé mucho de mi familia y de la gente que estaba detrás de la pantalla dándote cariño, dándome ánimo. Fue precioso, fue una sensación súper bonita», dijo.

El papel de la ganadora Nia

La artista canaria Nia, ganadora del programa musical español Operación Triunfo en 2020, logró alzarse con la Gaviota de Plata y ganar el festival el año anterior en la misma competencia que se presenta ahora Antoñito Molina.

Sobre esta cuestión, Molina afirmó que no le había dado ningún consejo pero que había hablado con ella y que habían llegado a la misma conclusión: «todo iba a salir bien».

«Es maravillosa, una pedazo de artista, muy buena gente. Aquí todo la gente es muy cariñosa, todo el equipo te trata muy bien, están todo el tiempo especialmente preocupado en que tú estés feliz. Eso te da una tranquilidad y un amor que me imagino que ella lo vivió igual y por eso me dice: ‘Va a salir bien porque nada va a ir mal’. Todo lo que te pasa aquí es bueno», sentenció Antoñito Molina.

El artista ya se prepara para la segunda actuación en Quinta Vergara, que le podría colocar líder general en la clasificación para acceder a las semifinales del concurso. EFE

