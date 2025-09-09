The Swiss voice in the world since 1935

Anuel AA extiende sus conciertos en Colombia con una nueva fecha en Medellín

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 9 sep (EFE).- El puertorriqueño Anuel AA, uno de los pioneros del trap latino, anunció este martes una segunda fecha en Colombia con un nuevo concierto en Medellín el 25 de octubre, un día después de su presentación prevista en el Movistar Arena de Bogotá.

La segunda cita en Colombia se llevará a cabo en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado de la capital del departamento de Antioquia (noroeste), donde el artista desplegará un repertorio cargado de sus mayores éxitos, así como nuevas canciones de su esperado álbum ‘Real hasta la muerte 2’.

El puertorriqueño está de gira con el tour de ese álbum por varias ciudades de Estados Unidos y México, y tras las paradas en Colombia ofrecerá casi una decena de conciertos por España en grandes estadios como el Palau Sant Jordi de Barcelona o La Cartuja de Sevilla.

La última vez que el artista se subió a un escenario colombiano fue en 2024, por invitación de Blessd, con quien comparte varios temas como ‘Pórtate Bonito’ o ‘Mírame remix’, con el productor Ovy on the drums.

Anuel AA, de 32 años y cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, se ha consolidado como uno de los referentes más influyentes de la música urbana contemporánea, con una propuesta que fusiona trap y reguetón y que ha cautivado a millones de seguidores en todo el mundo. EFE

pc/csr/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR