Anuncian la actualización del Diccionario del español dominicano

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Santo Domingo, 7 abr (EFE).- El Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía (Igalex) y la Academia Dominicana de la Lengua (ADL) anunciaron una nueva actualización del Diccionario del español dominicano (DED).

La actualización recoge las modificaciones aprobadas en el primer trimestre de 2026 (enero-marzo). Esta actualización se denomina DED.2.5.

La segunda edición del DED (DED.2), puesta en circulación en septiembre de 2024, es la primera que cuenta con una versión en línea, además de la edición en papel y una versión en formato de libro electrónico disponible en Amazon.

La edición digital permite la actualización permanente del diccionario: la inclusión de nuevas palabras y acepciones o la modificación del contenido que necesite enmienda.

El Igalex y la ADL publican estas actualizaciones trimestralmente con el objetivo de que el contenido disponible para los usuarios sea el más completo y adecuado posible.

En la actualización DED.2.5 se han añadido 21 nuevos artículos, 11 formas complejas, 42 acepciones, 67 ejemplos y 48 etimologías; asimismo, se han modificado, para completarlas o matizarlas, las definiciones de 65 acepciones.

Novedades DED.2.5

abuso. [adición de artículo] 1 m. Atropello o maltrato en el que se utiliza la fuerza. 2 m. Aprovechamiento de la situación de inferioridad de alguien para obtener beneficios. 3 m. Ventaja facil y amplia sobre el contrario, especialmente en competiciones deportivas.

ácana. [adición de artículo] 1 f. Árbol de hasta 25 m de altura, de copa grande, y tronco corpulento de fruto comestible (Sapotaceae; Manilkara albecens). 2 f. Madera del ácana.

aceitillo. [adición de artículo y ejemplo] 1 m. Árbol de hasta 20 m de altura, hojas compuestas con envés verde claros, flores blancuzcas en espiga; sus frutos son drupas ovales comestibles, de color rojo, de pulpa blanca (Simaroubaceae; Simarouba glauca). Con relación a la flora se pueden encontrar el aceitillo, el guano, los pinos y el palo de barraca que son algunas de las mil 434 especies que están en el Hoyo de Pelempito, de las que 439 son endémicas. Hoy 24/9/2013.

ácido, da. […] [adición de acepción y ejemplo] 4 m. pop. col. Carácter agresivo y violento. Maldijo la hora en que al jefe se le ocurrió ponerle de asesor de un hombre de tanto ácido. Vigil El secretario 172.

acumulado. […] [adición de acepción y ejemplo] 2 m. En determinados juegos de azar cantidad de dinero acumulada, procedente de premios no adjudicados, que se suma a los fondos para el premio en un sorteo posterior. El acumulado de 495 millones de pesos de ha reavivado el entusiasmo por las loterías dominicanas. Redacción 19/04/2024 Diario Libre.

aderezar. [adición de etimología y acepción] De derezar, del latín *directiāre, de directus ‘derecho’ (DLE, 23.a edición). […] 2 tr. Aliñar una ensalada.

aína. [adición de etimología] Del latín agīna ‘actividad’, derivado de agĕre ‘hacer’ (DLE, 23.a edición).

aire. [adición de acepciones y ejemplos] […] 3 m. Aire acondicionado, sistema de regulación de la temperatura en espacios cerrados. La mañana de este martes uno de los vagones transitaba sin aire. Domínguez 21/06/2023 Listín Diario. 4 m. Aparato de aire acondicionado. Aquí la gente deja los aires prendidos; aquí la gente abre la nevera 50 veces; cuando está planchando, deja la plancha prendida y se va a hablar con la vecina. Aquí no hay un criterio de ahorro de energía. De la Rosa 25/05/2025 Diario Libre.

ají. [adición de etimología] De origen taíno (DLE, 23.a edición).

ajorrarse. [adición de etimología] De horro, del árabe hispano húrr, y este del árabe clásico hurr ‘libre’ (DLE, 23.a edición).

alebrecado, da. [adición de ejemplo] 1 adj. Referido a una persona, vivaz, activa, dinámica. Alguna vez, jesuitas alebrecados y cristianos «comprometidos» intentaron unir el pensamiento de estos dos evangelios. Lantigua Pasado 10/05/2024 Diario Libre.

allanar. [adición de artículo y ejemplo] 1 tr. Registrar un lugar con mandamiento judicial. Allanan el domicilio de la ministra de Cultura francesa en caso de corrupción. Redacción Domicilio 18/12/2025 Diario Libre.

amanecida. [adición de etimología, modificación de definición y adición de ejemplo] De amanecer, y este del latín hispánico *admanescĕre, derivado del latín mane ‘por la mañana’ (DLE, 23.a edición). 1 f. Trasnochada, permanencia de una noche o parte de una noche en vela. En el juego del lunes de Gigantes del Cibao y Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya no debió someterse a los jugadores, medios de comunicación y empleados a una amanecida innecesaria. Rojas Regla 07/12/2016 Diario Libre.

añingotarse. [adición de artículo y ejemplo] 1 intr. prnl. pop. col. Ponerse en cuclillas. Caonabo había expresado la advertencia a la orilla de todas las fogatas. Añingotado junto al fuego. Su voz ronca se hizo sentir en todas las reuniones. Listín Diario 19/9/2009.

aplicar. [adición de etimología, acepción y ejemplo] Del latín applicāre (DLE, 23.a edición). […] 2 intr. Tener validez o relevancia para algo. Las disposiciones del proyecto de resolución de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE) sobre el vencimiento de la inscripción en el padrón no aplican para las cédulas de menores de edad sin derecho al voto. Mejía Proyecto 12/09/2009 Diario Libre.

atrapacheles. [adición de artículo y ejemplo] 1 m./f./adj. pop. col. desp. Persona considerada insignificante por su condición social o económica. Pero están hablando de casos de corrupción de miles de millones, lo que estamos aquí no somos más que un grupo de arracavacas, saltapatrás y atrapacheles. Peña Reflexiones 15/05/2021 Nuevo Diario.

churumbel. [adición de artículo y ejemplo] 1 m. Dulce de forma esférica elaborado con coco rallado y y dulce de leche, con una cobertura dura de caramelo de color rojo intenso, al que se le clava un palillo para sujetarlo. No quiero despedirme de ustedes, mis lectores, sin antes dejarles una receta para que despidan el año y comiencen el 2019 con el dulce sabor de unos sabrosos churumbeles. Páez Año 28/12/2018 Listín Diario.

jinchaíto, ta. [adición de artículo y ejemplo] 1 adj./m. y f. pop. col. Natural de Moca, municipio de la provincia Espaillat. Cubierta la cabeza con sombrero de medianas alas, no oculta el revolver a la derecha de su cintura ni el puñal a la izquierda. Una y otra cosa no son extrañas en cintura de ningún jinchaíto, y menos en la de este. Diario Libre 26/7/2012. 2 m. Personaje del carnaval de Moca, provincia Espaillat.

longanicero, ra. [adición de artículo y ejemplo] 1 m. y f. Persona que elabora o vende longaniza. ¡Ah!, intervino la mejor longanicera de la comarca. Eso jue lo que pasó en casa con la lámpara de ga. Lockward Acúcheme uté 82.

memelo. [adición de artículo y ejemplo] 1 m. Dulce de forma esférica elaborado con coco rallado y y dulce de leche, con una cobertura dura de caramelo de color rojo intenso, al que se le clava un palillo para sujetarlo. ¡Ya es hora del postre! Compartimos la receta de unos sabrosos memelos en palitos de cana Páez Año 28/12/2018 Listín Diario.

producirse. [adición de artículo] 1 intr. prnl. Arreglarse con esmero, con especial atención a la indumentaria, el maquillaje y el peinado.

queso. … || queso de freír. [adición de forma compleja] 1 m. Queso blanco fresco con sal que se prepara generalmente frito.

rabiche. [adición de artículo y ejemplo] 1 m. Ave de hasta 34 cm, cabeza pequeña, color azul grisáceo en las partes superiores y pardo en las inferiores, pico negro, patas rosadas, un anillo azul alrededor de los ojos y manchas negras en las alas; el macho tiene iridiscencias rosas y azules a los lados del cuello. (Columbidae; Zenaida macroura). Las visitas a la parcela objeto de inventario nos dan como resultado 64 especies de aves registradas, de las cuales 35 son residentes de nuestra isla, entre las cuales podemos mencionar algunas que se pueden avistar y escuchar con facilidad, tales como el rabiche (Zenaida macroura) o fifí, por el sonido característico que emiten sus alas cuando emprende vuelo. Acento 2/2/2024.

recapear. [adición de artículo] 1 tr. Aplicar una nueva capa de asfalto a una vía que había sido asfaltada previamente, generalmente por estar en mal estado.

recapeo. [adición de artículo y ejemplo] 1 m. Aplicación de una nueva capa de asfalto a una vía que había sido asfaltada previamente, generalmente por estar en mal estado. Con una duración estimada de varios meses, el recapeo de la carretera no solo mejorará la seguridad vial y reducirá los tiempos de traslado, sino que también contribuirá al desarrollo económico y turístico de la región. AyuntamientoMatanzas 13/1/2025.

regolón. [adición de artículo y ejemplo] 1 m. Canal de agua de gran tamaño, usado generalmente para riego. El menor se ahogó en el regolón, que forma parte del sistema de regadío que se usa para la agricultura. Diario Libre 17/5/2013.

terreno. || dejar en el terreno [adición de artículo, forma compleja y ejemplo] 1 loc. verb. En el beisbol, vencer el equipo que juega como local al contrario anotando la carrera de la victoria en la parte baja de la última entrada, anotación con la que finaliza el juego, aun sin haber completado la entrada. Disparó el hit de oro para quebrar un empate a cuatro vueltas contra los Tigres del Licey en el noveno acto y dejar a los azules en el terreno. Diario Libre 19/11/2025.

Sobre el DED

El Diccionario del español dominicano registra y describe el léxico usual propio de la variedad dominicana de la lengua española, con independencia de su apego a las normas. Este diccionario aspira a abarcar el léxico del español dominicano del siglo XX y del XXI hasta nuestros días. Incluye las palabras y las acepciones del vocabulario usual en el español dominicano que no tienen un uso común en el español general. Solo registra, por tanto, los términos y acepciones del español dominicano que no se consideran comunes a todos los hispanohablantes, independientemente de la variedad dialectal que manejen.

Está disponible en tres versiones: digital para consulta en línea (www.igalex.org), edición impresa con tapa dura (se puede adquirir llamando a (809) 540-3455 o (849) 917-9672) y como libro electrónico de venta en www.amazon.com).EFE

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