Anutin, el líder que ha hecho del patriotismo y la crisis su carta ganadora en Tailandia

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Bangkok, 19 mar (EFE).- Con un marcado discurso patriótico antes de las elecciones de febrero, el conservador Anutin Charnvirakul, de 59 años, fue elegido primer ministro este jueves por el Parlamento de Tailandia para un mandato de cuatro años, en plena crisis económica y energética.

El dirigente, quien llegó al poder el pasado septiembre tras la polémica decisión del Constitucional de destituir a Paetongtarn Shinawatra, se comprometió entonces con llamar a las urnas de manera anticipada, donde se midió las fuerza con el movimiento reformista del Partido del Pueblo, que partía como favorito.

Hijo del ex primer ministro Chavarat Charnvirakul, quien hizo fortuna en el sector de la construcción a través de contratos como el aeropuerto capitalino de Suvarnabhumi, Anutin encabeza una amplia coalición de gobierno impulsado por la sorprendente victoria que obtuvo en los comicios al frente del Bhumjaithai (Orgullo tailandés).

Durante la campaña, quien fuera ministro de Salud e Interior y promotor de la legalización del cannabis, jugó el rol de hombre fuerte y cercano al influyente Ejército en el contexto del conflicto armado que rebrotó en 2025 en la frontera entre Tailandia y Camboya.

«Tailandia mantendrá su firme compromiso con la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial», declaró el político el pasado diciembre.

Vestido de militar, Anutin visitó varias veces poblaciones cercanas a la frontera, entre ellas las ubicadas en la provincia de Buriram, feudo de su partido. Un discurso patriótico que caló en el electorado: el Bhumjaithai se impuso en 33 de los 45 distritos registrados en las siete provincias colindantes con Camboya.

A nivel nacional, la formación conservadora obtuvo 192 escaños de los 500 en liza; y su coalición aglutina 292 legisladores, lo que podría aportar estabilidad a la agitada política tailandesa, sobre todo al contar inicialmente con el respaldo de los poderes conservadores de la monarquía y el Ejército.

Y es que Anutin también se ha mostrado como un firme defensor de la sacrosanta monarquía – protegida por una de las leyes de lesa majestad más draconianas del mundo- y un día antes de las elecciones acudió a una recepción con el rey Vajiralongkorn, frente a los reformistas, vetados tras ganar los anteriores comicios.

En su palmarés político figura una controvertida reforma en 2022 que convirtió a Tailandia en el único país de Asia en permitir la venta de marihuana para uso recreativo por un vacío legal, si bien el Bhumjaithai alegaba que su objetivo era promover el consumo medicinal.

Además, en 2020 Anutin lideró la respuesta de Tailandia a la crisis sanitaria provocada por la covid-19, donde sumó críticas por la tardía campaña de vacunación y polémicas declaraciones en las que llegó a culpar a los extranjeros de la expansión del virus.

Conocido por pilotar aeronaves para transportar órganos donados en Tailandia, en ocasiones en su jet privado, Anutin refuerza su poder en una época marcada por la debilidad económica y la crisis del suministro energético por el conflicto en Oriente Medio, del que depende en gran medida la nación asiática, que ya acusa sus efectos. EFE

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