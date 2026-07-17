Anutin dice a Xi que China es un «socio fiable» y que quiere profundizar lazos

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Pekín, 17 jul (EFE).- El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, aseguró este viernes al presidente chino, Xi Jinping, que China «siempre ha sido un amigo fiable y digno de confianza» para su país, y expresó su compromiso de profundizar las relaciones bilaterales.

Anutin, que se encuentra en su primera visita a China desde que asumió el cargo en septiembre de 2025, es uno de los férreos defensores de impulsar y fortalecer la cooperación entre el gigante asiático y Tailandia, histórico aliado de Estados Unidos en la región.

El primer ministro tailandés llegó este jueves a China para una visita de cuatro días, en la que asistió a la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC), que arrancó hoy en la megalópolis oriental china de Shanghái, además de tener previsto reunirse con empresas del sector privado chino y grupos empresariales tailandeses en próximas jornadas.

Durante el encuentro, Xi, que señaló que ambos países son «una sola familia», situó el desarrollo de las relaciones bilaterales en una «posición importante dentro de su diplomacia con los países vecinos» y expresó su respaldo al nuevo Gobierno tailandés.

El presidente chino estimó que Pekín y Bangkok, ante una situación internacional compleja, deben mantener estrechos intercambios de alto nivel, reforzar la confianza estratégica mutua y fortalecer su cooperación en ámbitos como la inteligencia artificial o la industria aeroespacial.

Además, destacó la necesidad de seguir combatiendo con firmeza delitos transfronterizos como el juego en línea y las estafas mediante telecomunicaciones, en un contexto marcado por la expansión de los centros de ciberestafas, muchos vinculados a mafias chinas, en países como Birmania y Camboya, fronterizos con Tailandia.

Por su parte, Anutin subrayó que «China siempre ha sido un amigo fiable y digno de confianza para Tailandia» y aseguró que su país está comprometido a profundizar las relaciones y aumentar la cooperación en alta tecnología, comercio, inversión o conectividad.

Ambas partes mencionaron la disputa fronteriza entre Tailandia y Camboya, en la que Xi se presentó dispuesto a seguir desempeñando un papel constructivo y Anutin afirmó su compromiso con una solución pacífica.

Pekín ya había expresado su deseo de que este viaje, que llega tras el realizado el año pasado por el rey Vajiralongkorn de Tailandia —el primero de un monarca tailandés al país asiático—, contribuya a mantener y lograr nuevos avances en la amistad entre ambos países.

Tras aquella visita real, el Gobierno chino resaltó la importancia de que Bangkok y Pekín «fortalezcan su alineación estratégica», en el marco de una «etapa crítica de desarrollo y revitalización» de ambos países.

El viaje coincide con los esfuerzos del Gobierno tailandés para recuperar la llegada de turistas chinos, así como con un reforzamiento de la cooperación militar a través de maniobras bilaterales como el ejercicio «Asalto-2026» celebrado de manera conjunta en territorio tailandés en mayo.

También se enmarca, según ha denunciado la ONG internacional Human Rights Watch, en una creciente presión de Pekín sobre Bangkok para deportar a disidentes chinos, entre ellos el periodista de investigación Bai Zhaodong, cuya extradición China confirmó este viernes haber solicitado oficialmente a Tailandia. EFE

imh/cg