Aplazan el desplazamiento de la ballena jorobada encallada en la costa alemana del Báltico

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Berlín, 18 abr (EFE).- La tentativa de mover a la ballena jorobada que lleva 19 días encallada en la costa alemana del mar Báltico ha sido pospuesta, informó este sábado una veterinaria vinculada a la iniciativa privada que busca liberar al animal.

Según informó el diario Bild, que citó a la veterinaria Janine Bahr-van Gemmert, «hoy no habrá transporte».

«Seguimos, se están haciendo preparativos», citó el periódico a la experta, que señaló que al equipo de rescate le cuesta trabajar porque «cada paso tiene que ser aprobado» por las autoridades.

La veterinaria dijo que el cetáceo tiene posibilidades de sobrevivir.

Las imágenes en vivo de la situación que ofrece la cadena News5 muestran que el animal, aún encallado, tiene sobre la piel que antes estaba expuesta directamente al aire una superficie de compresas húmedas con una pomada de zinc con efecto antiinflamatorio y antibiótico, según Bild.

Anteriormente, una plataforma con una excavadora y material de rescate trató de liberar al cetáceo, atrapado en un banco de arena en el lago Kirchsee, frente a la isla alemana de Poel, en el mar Báltico.

El plan ideado en esta nueva tentativa pasa por elevar al cetáceo y transportarlo hasta el mar del Norte.

La iniciativa está financiada por los empresarios Walter Gunz, cofundador de la cadena de distribución de electrónica de consumo MediaMarkt, y Karin Walter-Mommert, conocida en el sector de los deportes ecuestres.

Sobre ellos recae la responsabilidad exclusiva de esta iniciativa, precisó el ministro de Medio Ambiente del estado federado de Mecklemburgo-Antepomerania, Till Backhaus, después de que fracasaran anteriores intentos.

El pasado 1 de abril autoridades y expertos anunciaron que abandonaban la lucha por el cetáceo para dejarle morir en paz, hasta que surgió la propuesta de Gunz y Walter-Mommert. EFE

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