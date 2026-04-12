Aplazan por mal tiempo la salida desde Barcelona de una nueva flotilla rumbo a Gaza

afp_tickers

2 minutos

La nueva misión de la flotilla de activistas propalestinos que debía zarpar este domingo desde Barcelona hacia Gaza aplazó su salida a aguas internacionales debido a las condiciones meteorológicas adversas y se desplazará a otro puerto cercano a la espera, indicaron los organizadores.

Unas 40 embarcaciones debían salir este domingo desde Barcelona en una nueva misión de la flotilla de activistas propalestinos que ya intentó llegar el año pasado al devastado territorio.

Pero el empeoramiento de las condiciones meteorológicas en el noreste de España, donde se esperan chubascos y fuertes olas en las próximas horas, obligaron a cambiar los planes de los organizadores.

Por esta razón, las embarcaciones se desplazarán a otro puerto cercano, a la espera de que mejore el tiempo.

«Nuestras personas, nuestros barcos están listos para salir, son las condiciones meteorológicas que no permiten», explicó a la prensa Thiago Ávila, miembro del comité organizador de la Flotilla Global Sumud.

Los actos organizados en el puerto de Barcelona, que incluyen conciertos y actos culturales, se mantuvieron, así como todos los preparativos de cara a esta misión que debe reunir, en todas sus etapas, unas 70 embarcaciones y alrededor de 1.000 participantes internacionales, según los organizadores.

Una veintena de embarcaciones ya zarparon la semana pasada desde el puerto de Marsella.

«Estando aquí hoy (…) le mostramos al mundo, le mostramos a Gaza que nos importa, que no vamos a estar en silencio», aseguró Susan Abdallah, integrante del comité de la Flotilla, durante la rueda de prensa.

En el otoño boreal de 2025, un primer viaje de la Flotilla Global Sumud («sumud» significa «resiliencia» en árabe) a través del mar Mediterráneo hasta cerca de Gaza, atrajo la atención mundial.

Los alrededor de cincuenta barcos que la componían fueron finalmente interceptados por Israel frente a las costas de Egipto y de la Franja de Gaza a comienzos de octubre. La operación, calificada de ilegal por los los organizadores y Amnistía Internacional, desató condenas internacionales.

Los participantes, entre los que se encontraban personalidades políticas y activistas como la sueca Greta Thunberg, fueron detenidos y expulsados por Israel. La Franja de Gaza, gobernada por Hamás, está sometida a un bloqueo israelí desde 2007.

El territorio se encuentra ahora bajo un frágil alto el fuego acordado el pasado octubre, que siguió a dos años de un devastador conflicto desencadenado por el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

rs/pb