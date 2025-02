Apple TV lanza ‘Bono: historias de Surrender’, un documental sobre las memorias del músico

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 26 feb (EFE).- Apple TV+ ha anunciado ‘Bono: historias de Surrender’, un documental que radiografía el espectáculo del cantante con el mismo título, y que se estrenará en todo el mundo el próximo 30 de mayo en la plataforma de streaming.

El nuevo documental está firmado por Andrew Dominik (‘El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford’ o ‘Blonde’) y será el primer largometraje con una versión inmersiva para las gafas Apple Vision Pro, que permiten disfrutar del concierto con imagen 8K y una visión de 180 grados.

‘Bono: historias de Surrender’ está basado en las memorias del cantante, ‘Surrender: 40 canciones, una historia’, y la gira que hizo por teatros, que se tituló ‘Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief…’.

A sus 64 años, Bono habla sobre el viaje como hijo, padre, esposo, activista y estrella del rock e incluye imágenes inéditas de sus espectáculos en el Beacon Theatre de Nueva York, señala Apple TV en una nota.

El cantante lanzará el mismo día ‘Bono: historias de Surrender’ una edición abreviada y actualizada de las memorias superventas de Bono.EFE

csr/agf